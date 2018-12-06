Старость - нужно ли ее бояться и как продлить возраст активного долголетия. Это выясняла корреспондент "РГ" .

Почти четверть петербуржцев - пенсионеры. Ожидается, что через пару лет люди в возрасте 60+ составят уже треть горожан. Есть ли у них какие-то особенности вхождения в "серебряный возраст"? Исследование, проведенное петербургскими специалистами семейной медицины, установило: есть. И они не радуют, отмечает профессор Елена Фролова.

Каждый третий петербуржец в возрасте старше 65 страдает депрессией. 60 процентов имеют нарушения слуха, и даже наличие слухового аппарата не избавляет их от этой беды. У четверти обследованных диагностированы когнитивные нарушения, а у 41 процента - недержание мочи. Последнее особенно тревожно: ведь многие пожилые люди стесняются с этой проблемой идти к урологу или не имеют возможности получить его консультацию. Без квалифицированной медицинской помощи они попросту запираются в четырех стенах, обособляются от социума, что ускоряет процессы дряхления.

Поражает цифра: 33 процента опрошенных в возрасте старше 75 лет зависимы от посторонней помощи. Что это означает? Тревожную ситуацию для социума в целом: как минимум треть людей более молодого (часто трудоспособного) возраста вынуждены уходить с работы, чтобы опекать своего престарелого родственника, констатируют эксперты.

При этом в Японии, например, где пожилые люди составляют 28 процентов населения, многие живут в одиночестве и достаточно долго обходятся без посторонней помощи. Во всяком случае, людей в возрасте 65-74 лет там принято называть "молодыми пожилыми". Есть даже градация столетних жителей, коих в Японии насчитывается свыше 64 тысяч. Так вот люди в возрасте 100-105 лет считаются "молодыми столетними", 106-110 - зрелыми и только старше 110 лет - "пожилыми столетними".

Россия к 2030 году планирует войти в клуб стран "80+", который объединяет государства со средней продолжительностью жизни выше 80 лет. Что нужно сделать, чтобы этого достичь?

- Во-первых, изменить отношение к себе у самих пожилых людей, - говорит Елена Фролова. Исследование петербургских медиков выявило симптоматичный парадокс: эйджизм, то есть дискриминация людей по возрастному признаку, свойственна преимущественно... самим пожилым. Опрошенные в ходе исследования студенты, медики, сотрудники соцучреждений гораздо терпимее и бережнее относятся к старикам, чем сами старики к своим сверстникам.

Вторая особенность нашего старения - нежелание людей самостоятельно контролировать свою жизнь и управлять своим здоровьем, брать на себя ответственность за него.

Казалось бы, всем известны правила профилактики здорового образа жизни: не переедать, соблюдать режим сна и отдыха, ежедневно давать себе посильные физические нагрузки. Но кто их, эти правила, соблюдает? По данным экспертов, соотношение времени, которое пожилой россиянин проводит перед телевизором и тратит на движение, - 20:1.

При этом соблюдение нескольких простых правил позволит заметно отодвинуть наступающую старость.

1. Надо двигаться не меньше 150 минут в неделю. Это составляет всего полтора процента недельного времени! Сегодня, по данным ВОЗ, 3,2 миллиона смертей в мире связаны с недостатком физической активности.

2. Каждые десять лет надо на 5-7 процентов снижать калорийность пищи. При этом белка пожилому человеку следует потреблять больше, чем молодому, иначе это грозит развитием саркопении (старческой дряхлости).

3. Поскольку потребность в жидкости с возрастом не уменьшается, но угасает чувство жажды, человек должен заставлять себя выпивать нужное количество воды. Суточная норма - 30-40 граммов на каждый килограмм своего веса, то есть примерно два литра в сутки.

4. Чем больше человек общается, тем дольше и радостнее он живет. Чтобы сохранять активность и не впасть в депрессию, необходимо поддерживать контакты не менее чем с пятью социумами (это могут быть члены семьи, друзья, бывшие коллеги, соседи, члены какого-нибудь творческого кружка или клуба по интересам).

Комментарии

Ольга Ткачева, директор Российского геронтологического центра:

- Среди факторов, влияющих на активное долголетие, первое место занимает генетика - 25 процентов. Но остаются еще 75, на которые мы можем влиять! Дряхлость можно предотвратить. Гериатрическая служба, которая будет сейчас повсеместно создаваться в нашей стране, переходит к другой парадигме медицины. Не лечить болезни, которых у каждого человека с возрастом накапливается немало, а помогать ему сохранять свою автономность, поддерживать общественную и индивидуальную активность.

Комплексная гериатрическая оценка состояния человека требует большего времени, чем прием любого врача-специалиста, поэтому нормативы приема у гериатра будут совсем иными - на осмотр пациента будет отводиться по 1-1,5 часа.

Хидетоши Эндо, директор Центра инноваций Национального центра гериатрии и геронтологии Японии:

- Возможна ли профилактика старческой деменции? Да. Ее предотвращает продолжение трудовой деятельности и высокий уровень дохода. А еще - чистые сосуды, для чего необходим отказ от курения, физические нагрузки (обязательно - не менее 8000 шагов в день).

Исследования доказали, что средиземноморская диета снижает риск развития деменции на 40 процентов. Занятия бальными танцами в пожилом возрасте - на 76 процентов. Каждый дополнительный год образования - на 15 процентов.