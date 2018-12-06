В Мурманске вновь подорожает проезд в автобусах и троллейбусах. В 2017 и 2018 годах одна поездка обходилась мурманчанам в 28 рублей. С 1 января 2019 года ее стоимость повысится до 32 рублей.

Даже этот тариф меньше реальной суммы затрат на перевозку одного пассажира.

- Экономически обоснованный тариф на 2019 год составит 35 рублей 95 копеек, - сообщил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. - Сумма достаточно большая, поэтому муниципалитет будет возмещать предприятию затраты на перевозку горожан.

Цена на проезд в мурманском общественном транспорте не менялась в течение двух лет, за это время значительно возросли затраты пассажироперевозчиков - в первую очередь на дизельное топливо и электроэнергию.

Количество пассажиров мурманского городского электротранспорта составляет 45 миллионов человек в год, из них 16 миллионов - льготники. Глава администрации подчеркнул, что все льготы будут сохранены.