Путин и Лукашенко обсудили цены на газ

Интеграция уже сейчас дает весомые преимущества союзникам России, в частности, Белоруссии по стоимости поставок российского газа. Но нужно стремиться к полной унификации, заявил Владимир Путин на саммите Евразийского экономического союза. В объединение наряду с Россией входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Тему равных условий ценообразования на голубое топливо в ходе своего выступления на саммите ЕАЭС поднял президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Говоря о развитии интеграции на евразийском пространстве, белорусский лидер, в частности, заметил, что тарифы на транспортировку газа для Белоруссии выше, чем для российских регионов.

"Не могу не сделать одну реплику по поводу тарифов на газ", - взял слово Владимир Путин.

Президент России отметил, что важен не тариф, а конечная цена газа, в которую включается этот тариф.

"Здесь вы правы, надо, конечно, об этом думать", - согласился Путин с Лукашенко.

"Но обращаю внимание на то, что сегодня у Белоруссии 129 долларов за тысячу кубов, в следующем году будет 127, а в ФРГ - 250. И это, безусловно, большое преимущество для наших союзников по ЕАЭС, хотя, конечно, мы должны стремиться к полной унификации", - отметил Владимир Путин.

"Но для этого нужно время и другой уровень интеграции между нашими странами", - добавил он.

Президент России напомнил, что к 2025 году странам евразийской пятерки предстоит согласовать единые рынки газа, нефти и нефтепродуктов, и призвал двигаться в этом направлении. Однако уже сегодня партнеры России имеют весомые преимущества, подчеркнул Путин.

"Если бы Белоруссия не имела преимуществ, связанных с интеграцией, а формировали бы цену на рыночных принципах, было бы не 129 и не 127, а под 200. Вот в чем разница", - заметил российский лидер.