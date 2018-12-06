Жителям юга Петербурга придется ждать трех новых станций метро Фрунзенского радиуса еще как минимум пять месяцев: власти заявили, что их открытие переносится на май 2019 года.

Речь идет о станциях "Проспект Славы", "Дунайский проспект" и "Южная", которые должны были заработать буквально на днях. О том, что этого не произойдет, в Смольном предупредили пару недель назад, а сейчас обозначили новые сроки. Объяснение довольно туманное: "Нам пришлось скорректировать планы в силу многих причин... Необходимо провести полную инвентаризацию всех выполненных работ и принять меры, направленные на мобилизацию персонала, своевременную закупку и поставку оборудования". Но в целом все сводится к тому, что в срыве срока виноваты метростроители - неэффективно работают.

В "Метрострое" молчать не стали и выступили с ответным заявлением: станции практически достроены, а их ввод в эксплуатацию тормозят сами чиновники, которые не торопятся принимать объекты. Основные работы выполнены на 95-100 процентов, утверждают в компании. По большому счету осталось выполнить отделку и монтаж инженерных сетей. Для того чтобы город получил новые станции, нужны даже не дополнительные инвестиции, а просто быстрая работа комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) с документацией и оплата уже выполненного. Ведь над объектом, кроме "Метростроя", работают многие петербургские организации, которые тоже зависят от полученных средств.

В КРТИ в свою очередь утверждают, что не прекращали сотрудничество с метростроителями ни на один день и на данный момент все предъявленные подрядной организации работы по трем станциям оплачены в полном объеме. Фактическую готовность участка в комитете оценивают в 80 процентов. Объем выполненных и оплаченных работ составляет 27,08 миллиарда рублей при общей стоимости контракта 33,9 миллиарда.

Кстати

В Смольном настаивают на "санации и финансовом оздоровлении предприятия". Чтобы контролировать процесс, городские власти намерены получить контрольный пакет акций ОАО "Метрострой". Сейчас 25 процентов акций компании принадлежит "Петербургскому метрополитену" и 21 процент - комитету имущественных отношений.