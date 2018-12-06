Новости

Названа причина крушения самолета ВВС США 10:15
Group-IB зафиксировала новую кибератаку на российские банки 10:14
Под Иркутском верблюды Славик и Сережа попали в ДТП 10:12
Росавиация: Столичные аэропорты работают в штатном режиме 10:10
Кроссовер Hyundai Creta установил рекорд продаж в России 10:04
Экипажи морских судов проголосовали на выборах главы Приморья 09:56
В реке Дон обнаружены боеприпасы Азовской речной флотилии 09:47
Гидрометцентр: Выпавший в Москве снег не растает до весны 09:44
В ЕАО пропал девятилетний ребенок 09:43
Лукашенко примет участие в саммитах ЕАЭС и СНГ 09:38
В Астраханской области в ДТП с автобусом пострадали пять человек 09:20
Эксперты обсудят последствия внедрения новых технологий на конференции EMERTECH 2018 09:16
В Перми под колесами локомотива погиб старшеклассник 09:14
На Кубани шесть человек погибли в ДТП со "скорой" 09:09
Видео: У внедорожника на полном ходу оторвалось колесо 09:02
Посол ФРГ на Украине высказался против ужесточения антироссийских санкций 08:54
Внедрение нового стандарта для автономеров предложили перенести 08:50
Россиянин скончался в миграционной тюрьме США 08:47
Почти 2 тысячи операций сделали за три года на гамма-ноже столичные врачи 08:37
Роскачество составило рейтинг смартфонов 08:00
США направят свой боевой корабль в Черное море 07:58
У берегов Японии нашли второго пропавшего после ЧП с самолетами США 07:37
В Екатеринбурге эвакуировали общежитие из-за пожара 07:26
В Хабаровском крае произошел крупный пожар в фермерском хозяйстве 07:13
В Канаде задержали финансового директора Huawei 06:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
06.12.2018 09:29
Проект: В регионах

Знаменитому геологу

Текст: Ольга Муравьева (Архангельск)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад №7738 (275)
В Архангельске появится памятник выдающемуся ученому-геологу, вице-президенту РАН Николаю Лаверову - уроженцу Поморья. Его малая родина - деревня Пожарище Коношского района. Лаверов получил признание в области исследований геологии Российской Арктики, а также геоэкологии и изучения Земли из космоса. Николай Павлович стал одним из инициаторов создания в 1992 году Ломоносовского фонда и впоследствии был избран его президентом.
Николай Лаверов в родовом доме в деревне Пожарище Коношского района во время последнего визита на родину. Фото: Любовь Чеплагина Николай Лаверов в родовом доме в деревне Пожарище Коношского района во время последнего визита на родину. Фото: Любовь Чеплагина
Николай Лаверов в родовом доме в деревне Пожарище Коношского района во время последнего визита на родину. Фото: Любовь Чеплагина

Напомним: в июне глава Архангельска Игорь Годзиш подписал постановление о присвоении имени академика Лаверова городскому эколого-биологическому лицею. В честь Николая Павловича названы Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики РАН в Архангельске, а на родине ученого - Коношская средняя школа и научно-исследовательский стационар "Ротковец".

- Новые мемориальные места на карте Архангельска - это точки опоры для развития города. Инициатива по установке памятника академику Лаверову найдет поддержку у администрации города, - ранее отметил Игорь Годзиш в ходе встречи с членами Ломоносовского фонда.

С предложением установить памятник выступила компания "АГД Даймондс". Комиссия по городской топонимике и памятникам мемориального значения одобрила это предложение. Теперь его рассмотрит городская дума на сессии 13 декабря.

В конкурсе на лучший эскиз памятника смогут принять участие любые авторы

- Николай Лаверов внес большой вклад в развитие геологии. Профиль нашего предприятия - геологоразведка и геолдобыча. Мы хотим отдать дань уважения знаменитому ученому, нашему земляку. У нас часто бывают на экскурсиях представители подрастающего поколения, которых мы знакомим с профессией геолога. Можно будет начинать это знакомство у памятника человеку, верой и правдой служившего своему делу, - отметил начальник управления делами "АГД Даймондс" Константин Кузнецов.

Финансирование проекта компания полностью берет на себя. Будет объявлен открытый конкурс на эскиз памятника, в котором смогут принять участие любые авторы и коллективы. Трое победителей получат премии в размере 150 тысяч, 100 тысяч и 50 тысяч рублей. Их работы вынесут на общественное обсуждение.

Инициаторам установки памятника он представляется бронзовым, в полтора-два человеческих роста. Территорию вокруг него благоустроят в соответствии с победившим проектом.

- Члены комиссии единогласно поддержали идею, и другого решения быть не могло. Это выдающая личность мирового значения. Николай Павлович Лаверов всю свою жизнь положил на алтарь науки. Это пример для нашей молодежи. К тому же компания-инициатор очень серьезно подошла к делу, и мы окажем ей поддержку, - прокомментировала решение главный архитектор Архангельска Александра Юницына.

Если городские депутаты также одобрят идею, начнется творческий конкурс.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посол ФРГ на Украине высказался против ужесточения антироссийских санкций
Внедрение нового стандарта для автономеров предложили перенести
США направят свой боевой корабль в Черное море
Великобритания приостанавливает выдачу "золотых виз"
Сбербанк изменил способы перевода денег на кредитные карты