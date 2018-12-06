В Архангельске появится памятник выдающемуся ученому-геологу, вице-президенту РАН Николаю Лаверову - уроженцу Поморья. Его малая родина - деревня Пожарище Коношского района. Лаверов получил признание в области исследований геологии Российской Арктики, а также геоэкологии и изучения Земли из космоса. Николай Павлович стал одним из инициаторов создания в 1992 году Ломоносовского фонда и впоследствии был избран его президентом.

Николай Лаверов в родовом доме в деревне Пожарище Коношского района во время последнего визита на родину. Фото: Любовь Чеплагина

Напомним: в июне глава Архангельска Игорь Годзиш подписал постановление о присвоении имени академика Лаверова городскому эколого-биологическому лицею. В честь Николая Павловича названы Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики РАН в Архангельске, а на родине ученого - Коношская средняя школа и научно-исследовательский стационар "Ротковец".

- Новые мемориальные места на карте Архангельска - это точки опоры для развития города. Инициатива по установке памятника академику Лаверову найдет поддержку у администрации города, - ранее отметил Игорь Годзиш в ходе встречи с членами Ломоносовского фонда.

С предложением установить памятник выступила компания "АГД Даймондс". Комиссия по городской топонимике и памятникам мемориального значения одобрила это предложение. Теперь его рассмотрит городская дума на сессии 13 декабря.

В конкурсе на лучший эскиз памятника смогут принять участие любые авторы

- Николай Лаверов внес большой вклад в развитие геологии. Профиль нашего предприятия - геологоразведка и геолдобыча. Мы хотим отдать дань уважения знаменитому ученому, нашему земляку. У нас часто бывают на экскурсиях представители подрастающего поколения, которых мы знакомим с профессией геолога. Можно будет начинать это знакомство у памятника человеку, верой и правдой служившего своему делу, - отметил начальник управления делами "АГД Даймондс" Константин Кузнецов.

Финансирование проекта компания полностью берет на себя. Будет объявлен открытый конкурс на эскиз памятника, в котором смогут принять участие любые авторы и коллективы. Трое победителей получат премии в размере 150 тысяч, 100 тысяч и 50 тысяч рублей. Их работы вынесут на общественное обсуждение.

Инициаторам установки памятника он представляется бронзовым, в полтора-два человеческих роста. Территорию вокруг него благоустроят в соответствии с победившим проектом.

- Члены комиссии единогласно поддержали идею, и другого решения быть не могло. Это выдающая личность мирового значения. Николай Павлович Лаверов всю свою жизнь положил на алтарь науки. Это пример для нашей молодежи. К тому же компания-инициатор очень серьезно подошла к делу, и мы окажем ей поддержку, - прокомментировала решение главный архитектор Архангельска Александра Юницына.

Если городские депутаты также одобрят идею, начнется творческий конкурс.