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06.12.2018 20:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В центре Великого Новгорода раскопали древнюю улицу

Текст: Вера Черенева (Великий Новгород)

В Великом Новгороде археологи нашли улицу, скрытую под культурным слоем. Ученые полагают, что им открылась улица Павлова, одна из старейших улиц города, данные о которой сохранились в летописях.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Новгородскую экспедицию института археологии РАН, улицу нашли в культурном слое XIV века.

Фото: Майстерман Семен/Фотохроника ТАСС
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Она расположена в квартале, именуемом раньше Торговой стороной. Согласно летописным источникам, улица Павлова шла от набережной Волходва до Павлова монастыря, в честь которого и получила свое название.

Сейчас ученым открылась не вся улица целиком, а лишь ее фрагмент. Другой участок этой улицы археологи находили во время предыдущих археологических сезонов.

Кстати, во время раскопок ученые также нашли две усадьбы, их отличали мощеные дворы. На территории обнаружилось значительное количество ювелирных изделий, многие из которых были выполнены западноевропейскими мастерами.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Великий Новгород
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