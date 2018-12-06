В центре Великого Новгорода раскопали древнюю улицу

В Великом Новгороде археологи нашли улицу, скрытую под культурным слоем. Ученые полагают, что им открылась улица Павлова, одна из старейших улиц города, данные о которой сохранились в летописях.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Новгородскую экспедицию института археологии РАН, улицу нашли в культурном слое XIV века.

Она расположена в квартале, именуемом раньше Торговой стороной. Согласно летописным источникам, улица Павлова шла от набережной Волходва до Павлова монастыря, в честь которого и получила свое название.

Сейчас ученым открылась не вся улица целиком, а лишь ее фрагмент. Другой участок этой улицы археологи находили во время предыдущих археологических сезонов.

Кстати, во время раскопок ученые также нашли две усадьбы, их отличали мощеные дворы. На территории обнаружилось значительное количество ювелирных изделий, многие из которых были выполнены западноевропейскими мастерами.