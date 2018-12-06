В Ленобласти китайских туристов отправили в колонию за зимний поход

Выборгский районный суд Ленинградской области поставил точку в экстремальных приключениях группы китайских туристов, которые хотели незаконно пересечь границу с Финляндией. Двое граждан КНР год проведут в колонии, находившаяся с ними молодая женщина будет депортирована, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В конце января 2018 года пограничники задержали в лесах Выборгского района трех граждан Китая, среди них была беременная женщина. Нарушители не оказывали особого сопротивления, пограничники заметили, что они выглядели замерзшими и изможденными.

Всю троицу доставили в управление, начали опрашивать и вскрылась совершенно невероятная история.

Пересечь границу с Финляндией пытались преподаватель крупного китайского вуза, влюбленная в него студентка, находившаяся на шестом месяце беременности и сын преподавателя - взрослый юноша.

Покинуть Поднебесную вся троица решила уже давно, в Китае внебрачные союзы между преподавателями и студентками не считаются нормой. Сына преподаватель решил взять с собой. В Россию они приехали по туристической визе, несколько дней жили в хостеле и там же познакомились с жителями Выборгского района Ленобласти, которые согласились подвести их до приграничной территории.

23 января сердобольные россияне довезли китайских туристов до населенного пункта Матросово, откуда через леса иностранцы намеревались добраться до Финляндии. Путникам не повезло с погодой - морозы опустились ниже 20 градусов.

Тем не менее, туристы все же дошли до Финского залива, надули лодку и попытались пройти по воде. Но залив оказался на многих участках скован льдом. Китайцы пробовали идти пешком. На одном из участков студентка провалилась под лед. Ее вытащили, но дальше идти она не могла. Преподаватель и его сын тащили ее волоком на вещах.

Вечерами они разбивали палатку и ночевали в ней. Из-за холодов им пришлось сжечь часть личных вещей.

Пограничники нашли троицу 29 января. Выяснилось, что студентка не знала о планах мужчин по незаконному пересечению границы. В отношении нее не возбуждалось дело. Ее выдворили из страны и она улетела в Китай на седьмом месяце беременности.

На отца и сына завели уголовное дело за попытку незаконного перехода государственной границы. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.