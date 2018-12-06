В Гатчине полиция проводит проверку по факту обращения двух педагогов лицея N3, пожаловавшихся на оскорбления. Они попросили стражей порядка приструнить двух семиклассников, которые нарисовали на них мемы - юмористические картинки в соцсетях.

Скандал разгорелся в лицее N 3 - это одно из самых престижных учебных заведений Гатчины. Несколько недель назад два 13-летних семиклассника создали группу в сети "ВКонтакте" и стали выкладывать там юмористические картинки с изображениями педагогов. Больше всего досталось учительницам химии и биологии. Их уроки дети сравнивали с пытками, высмеивалась внешность педагогов, их прически.

Обсуждение личностей учителей заинтересовало многих школьников, и уже вскоре группа разрослась до 90 человек. К "творчеству" подключились многие дети, оставлять записи на стене сообщества могли все желающие. Но в какой-то момент шутки кончились - о группе узнали ее герои.

Скандал получился громким. Двух модераторов группы вызвали на педсовет вместе с родителями. Детей пристыдили, школьники извинились и удалили группу. Досталось и мама с папами, которых обвинили в плохом воспитании. Казалось бы, на этом история могла бы и закончиться, но двое педагогов пошли в прокуратуру Гатчинского района. В своих заявлениях они отметили, что подверглись оскорблениям со стороны учеников. В прокуратуре Ленинградской области "РГ" сообщили, что административные дела по такой статье находятся в ведении полиции. Туда и переданы все материалы. Полиция пока их изучает.

В свою очередь, мама одного из школьников обратилась в отдел образования Гатчинского района. Женщина сообщила чиновникам, что после всей истории с мемами ее сына перестали пускать на занятия. В отделе образования мать успокоили: никто ее сына отчислять из школы не имеет права. Хотя второй модератор все же перевелся в другую школу.

В самом лицее ситуацию не комментируют. Директор учебного заведения и два педагога, которые стали героями карикатур, отказываются от общения с журналистами. Не хочет лишнего внимания и мама школьника.

В администрации Гатчинского района "РГ" сообщили, что мирить школьника, его родителей и педагогов будет специальная комиссия. К разбирательству подключилась уполномоченная по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова.

Мнение



Александр Степанов, учитель информатики и робототехники школы N 1293, г. Москва:

- Мне кажется, что в этой ситуации ребятам только зря портят жизнь - ничего такого страшного они не сделали. На меня ученики тоже рисуют "мемчики". Ученики даже создали юмористические стикеры с моим лицом для популярного мессенджера - я за эту работу поставил "отлично". Информационные технологии - это естественное поле, в котором дети сегодня живут. Но есть нюанс: если учителя сами не предпринимают никаких действий по поводу создания позитивной педагогической ситуации в соцсетях, это не значит, что дети в них не сидят. Так или иначе, свою фантазию и креативность они проявят. И именно от учителя зависит, в каком направлении будет развиваться такое "творчество". Здесь не поможет приказной тон. А вот совместная игра, увлекательная задача - совсем другое дело. Вместе с детьми можно делать в соцсетях позитивные и правильные вещи - и тогда соцсеть будет выступать не как проблема, а как "умный" помощник учителя. Например, я создаю вместе с учениками чат-бот. Что это такое? Образно говоря, это мой виртуальный мини-клон. Можно настроить программу так, чтобы она выдавала полезную информацию по запросу школьника: видео, статьи, задачки. Это "учитель", который доступен детям круглосуточно. Прописаться такой робот может в любом мессенджере или соцсети. Автоматического помощника можно настроить так, чтобы он начислял за правильные ответы баллы и ставил оценки. Все зависит от мастерства педагога. Чем сложнее программа, тем "умнее" робот в соцсети. Мой коллега с помощью соцсетей подготовил девятиклассников к госэкзамену по информатике. Взял обширную тренировочную базу заданий с официального сайта Федерального института педагогических измерений и преобразовал ее в удобный чат-бот. Ребята заходили в соцсеть с телефона и открывали этот "умный" чат. Тот посылал им задачки, и они должны были дать правильный ответ. Если ошибались, бот показывал обучающие видео, презентации, мотивирующие картинки... Я рекомендовал этого бота и своим ученикам. Итог? Ни одной тройки на экзамене.

Подготовила Ксения Колесникова