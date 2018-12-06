В Мурманске на плавучем энергоблоке запустили реакторную установку

Новости

Сотрудники Amazon отравились из-за ошибки робота на складе 16:50
Верховная Рада одобрила прекращение Договора о дружбе с РФ 16:48
Госпитализирован актер и режиссер Александр Сокуров 16:37
Крымчане смогут до 2023 года упрощенно дооформить землю 16:33
Путин: Программа о создании общих рынков нефти и газа ЕАЭС согласована 16:31
Нефть просела на 5 процентов и утянула за собой рубль 16:29
Экс-глава Удмуртии полностью признал вину в получении взятки 16:28
Рейнгольд: Рассказов, Тимофеев и Попов провалили игру с "Уралом" 16:28
Минск предлагает разработать долгосрочную стратегию системы ООН 16:23
Полицейские Европы нанесли удар по калабрийской мафии 16:15
Топ-10 самых продаваемых автомобилей в России 16:11
Захарова предложила главкому ВМС Украины уйти в отставку 16:09
Верховная Рада приняла закон о расширении территории на море 16:08
В Югре на подростка завели дело за сообщение об угрозе теракта 16:08
Ученые завершили эксперимент по трансплантации сердца свиньи обезьяне 16:05
Рогозин стал спецпредставителем президента 16:03
Две новые для российского рынка модели TAG Heuer поступили в продажу 16:02
В Омской области мэра заподозрили в незаконном приобретении оружия 15:58
Госсекретарь США не приехал на СМИД ОБСЕ в Милан 15:58
Медведев рассказал о влиянии государства на культуру 15:57
Госдума лишила неприкосновенности депутата Белоусова 15:51
На 90-м году жизни умерла актриса Галина Анисимова 15:50
Назван главный цвет 2019 года 15:49
Почта Банк опроверг информацию о госвыплатах гражданам за 40 15:47
Лукашенко: Для ЕАЭС 2018 год стал неоднозначным 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
06.12.2018 15:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Мурманске на плавучем энергоблоке запустили реакторную установку

Текст: Вера Черенева (Мурманск)

В Мурманске первая реакторная установка запущена на плавучем энергоблоке "Академик Ломоносов". Об этом сообщает концерн "Росэнергоатом".

В данное время установка работает на 10 процентов от своей мощности. Это первый этап, далее мощность будут последовательно увеличивать до 110 процентов.

На Чукотку отправилось судно со стройматериалами для плавучей АЭС

Всего на плавучем энергоблоке два реактора, первым запущен тот, что находится со стороны правого борта. На каждом этапе проверяется все оборудование, деятельность автоматических регуляторов и функционирование системы безопасности.

В концерне отмечают, что на проектную мощность оба реактора должны быть выведены в ближайшее время. Комплексные испытания ядерной энергетической установки продлятся до весны следующего года, а уже осенью "Академик Ломоносов" собираются отбуксировать в Чукотский автономный округ, в город Певек.

Там плавучий энергоблок должен стать ключевым элементом плавучей атомной электростанции, призванной заменить Билибинскую АЭС и Чаунскую АЭС, которые пока снабжают теплом и электричеством этот регион.

Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Дальний Восток СЗФО Мурманская область Мурманск ДФО Чукотский АО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили цены на газ
В Минобороны России оценили проход эсминца США
Нефть просела на 5 процентов и утянула за собой рубль
КС признал законным установление границы между Чечней и Ингушетией
ЦБ аннулировал лицензии двух банков