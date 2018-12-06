В Мурманске на плавучем энергоблоке запустили реакторную установку

В Мурманске первая реакторная установка запущена на плавучем энергоблоке "Академик Ломоносов". Об этом сообщает концерн "Росэнергоатом".

В данное время установка работает на 10 процентов от своей мощности. Это первый этап, далее мощность будут последовательно увеличивать до 110 процентов.

Всего на плавучем энергоблоке два реактора, первым запущен тот, что находится со стороны правого борта. На каждом этапе проверяется все оборудование, деятельность автоматических регуляторов и функционирование системы безопасности.

В концерне отмечают, что на проектную мощность оба реактора должны быть выведены в ближайшее время. Комплексные испытания ядерной энергетической установки продлятся до весны следующего года, а уже осенью "Академик Ломоносов" собираются отбуксировать в Чукотский автономный округ, в город Певек.

Там плавучий энергоблок должен стать ключевым элементом плавучей атомной электростанции, призванной заменить Билибинскую АЭС и Чаунскую АЭС, которые пока снабжают теплом и электричеством этот регион.