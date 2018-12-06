В Музее истории Санкт-Петербурга открыли постоянную экспозицию

Новости

Из-за акций "желтых жилетов" в Париже в субботу закроют Эйфелеву башню 21:18
У губернатора Подмосковья появился официальный сайт 21:11
В Норвегии в полицейском участке обнаружили взрывное устройство 21:06
Вице-премьер поручил провести мониторинг заросших лесом сельхозземель 20:40
В Ленобласти китайских туристов отправили в колонию за зимний поход 20:33
Видеоблогер Давидыч освобожден судом от наказания 20:22
Порошенко высмеяли в соцсети за пост с "котиком" 20:03
К 2024 году заработает единая госсистема маркировки товаров 20:01
Регистрация мобильного телефона будет стоить 100 рублей 20:01
В центре Великого Новгорода раскопали древнюю улицу 20:00
Лавров на полях СМИД ОБСЕ обсудил с коллегами ряд актуальных проблем 19:52
Черчесов получил премию "Человек года" 19:52
В Перми выставили на продажу автомобиль из сериала "Реальные пацаны" 19:35
Никита Михалков призвал прекратить кормить Голливуд 19:32
В Петербурге мужчину арестовали за обман пенсионеров 19:27
Путин поздравил "КамАЗ-мастер" с юбилеем 19:16
Путин назвал конкретные меры для облегчения жизни бизнесу 19:05
На форуме в Давосе отменили "Русский дом" 19:00
Биатлонистка Джима выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Поклюке 18:59
Умер режиссер, ветеран ВОВ Борис Сарахатунов 18:59
На свадьбе в Иране мужчина расстрелял гостей, четверо погибли 18:55
Минстрой уточнит критерии аварийного жилья 18:52
Путин поздравит Героев, вручит премии РГО и встретится с Ципрасом 18:52
Один военнослужащий США погиб в ЧП с самолетами у берегов Японии 18:48
Лавров и Могерини обсудили инцидент в Керченском проливе и ДРСМД 18:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
06.12.2018 21:26
Рубрика: Культура
Проект: Гид-парк

В Музее истории Санкт-Петербурга открыли постоянную экспозицию

Текст: Ольга Штраус
Российская газета - Федеральный выпуск №7739 (276)
В новом музее науки и техники почти все можно трогать руками и лично ставить эксперименты. Фото: Майя Жинкина В новом музее науки и техники почти все можно трогать руками и лично ставить эксперименты. Фото: Майя Жинкина
В новом музее науки и техники почти все можно трогать руками и лично ставить эксперименты. Фото: Майя Жинкина

Музей науки и техники, Музей истории Петербурга

Постоянную экспозицию, открытую в Музее истории Санкт-Петербурга, и впрямь можно назвать "музей в музее". Здесь представлено более 600 экспонатов из фонда науки и техники, коллекция которого насчитывает более 12 000 экспонатов. Весы, часы, швейные, счетные и пишущие машинки, а еще - сотни телевизоров и радиоприемников, бинокли, микроскопы, телескопы, кинопроекторы... Словом, все те чудеса изобретательской мысли, что обогатили жизнь человека первой, второй и третьей индустриальной революции. И даже раньше.

Причем устроители экспозиции сделали так, чтобы посетители смогли не только увидеть ретроспективу бытовых, измерительных, вычислительных, оптических приборов и транспортных устройств, использовавшихся петербуржцами-ленинградцами в своей повседневной жизни на протяжении двух столетий - XIX и XX веков, но и ознакомиться с принципом их действия, наглядно увидеть законы физики, которые здесь применяются.

Вот, например, "плазменный шар". Внутри стеклянного шара - разреженный газ. На электрод, установленный внутри, подается переменное напряжение порядка 10 000 вольт. Стоит поднести к шару руку - и внутри "забегают" разноцветные молнии. Ровно так работает плазменная лампа, изобретенная великим Николой Теслой.

Фото: РИА Новости
Открыта выставка с дореволюционными книгами для детей

А полиспаст для человека несведущего: просто шары на веревках. Но увидев этот прибор, зрители сполна могут оценить школьные уроки физики - система грузов и тросов наглядно показывает, почему даже ребенок способен поднять тяжесть, превышающую его собственный вес.

Ретромотоциклы, целое стадо швейных машин "империи Зингер", пишущие машинки, на которых печатались документы с ерами и ятями... Рассматривать эту технику в стиле стимпанк доставляет чисто эстетическое удовольствие. Необходимые сведения - на виртуальных панелях, где можно узнать не только об особенностях той или иной модели, но и о ее создателях, об интересных историях, связанных с ними. Например, многие и не подозревали, что фирма "Мерседес", известная нам как производитель автомобилей, в свое время активно производила и пишмашинки.

Один из самых ярких экспонатов этого раздела - клавиатура карильонного механизма Петропавловского собора, именно он в свое время заставлял звучать десятки колоколов храма.

То, как работает зубчатая передача, хорошо видно в механизме часов, представленных в экспозиции. Их здесь десятки. От совсем маленьких, наручных, до огромных башенных, созданных знаменитыми лондонскими мастерами.

А в разделе "Электромагнетизм" публика с интересом рассматривает первые советские телевизоры. Первые "КВНы", "Авангарды" делали на знаменитом на всю страну Ленинградском заводе имени Козицкого. А вот этот, с линзой, наполненной водой для увеличения изображения, был выпущен еще в 30-е годы. В 50-е телевизоры вошли практически в каждый дом. Нельзя сказать, что их эра подошла к концу, но самые маленькие, переносные телевизоры размером с буханку хлеба в нашей стране перестали производить в конце 80-х. Здесь, как и в разделе "Оптика", зрителям предоставляют интерактивные зоны, где можно самостоятельно испробовать действие этих аппаратов.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Гид-парк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили цены на газ
В Минобороны России оценили проход эсминца США
Нефть просела на 5 процентов и утянула за собой рубль
КС РФ признал законным соглашение между Чечней и Ингушетией
ЦБ аннулировал лицензии двух банков