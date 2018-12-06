В Музее истории Санкт-Петербурга открыли постоянную экспозицию

В новом музее науки и техники почти все можно трогать руками и лично ставить эксперименты. Фото: Майя Жинкина

Музей науки и техники, Музей истории Петербурга

Постоянную экспозицию, открытую в Музее истории Санкт-Петербурга, и впрямь можно назвать "музей в музее". Здесь представлено более 600 экспонатов из фонда науки и техники, коллекция которого насчитывает более 12 000 экспонатов. Весы, часы, швейные, счетные и пишущие машинки, а еще - сотни телевизоров и радиоприемников, бинокли, микроскопы, телескопы, кинопроекторы... Словом, все те чудеса изобретательской мысли, что обогатили жизнь человека первой, второй и третьей индустриальной революции. И даже раньше.

Причем устроители экспозиции сделали так, чтобы посетители смогли не только увидеть ретроспективу бытовых, измерительных, вычислительных, оптических приборов и транспортных устройств, использовавшихся петербуржцами-ленинградцами в своей повседневной жизни на протяжении двух столетий - XIX и XX веков, но и ознакомиться с принципом их действия, наглядно увидеть законы физики, которые здесь применяются.

Вот, например, "плазменный шар". Внутри стеклянного шара - разреженный газ. На электрод, установленный внутри, подается переменное напряжение порядка 10 000 вольт. Стоит поднести к шару руку - и внутри "забегают" разноцветные молнии. Ровно так работает плазменная лампа, изобретенная великим Николой Теслой.

А полиспаст для человека несведущего: просто шары на веревках. Но увидев этот прибор, зрители сполна могут оценить школьные уроки физики - система грузов и тросов наглядно показывает, почему даже ребенок способен поднять тяжесть, превышающую его собственный вес.

Ретромотоциклы, целое стадо швейных машин "империи Зингер", пишущие машинки, на которых печатались документы с ерами и ятями... Рассматривать эту технику в стиле стимпанк доставляет чисто эстетическое удовольствие. Необходимые сведения - на виртуальных панелях, где можно узнать не только об особенностях той или иной модели, но и о ее создателях, об интересных историях, связанных с ними. Например, многие и не подозревали, что фирма "Мерседес", известная нам как производитель автомобилей, в свое время активно производила и пишмашинки.

Один из самых ярких экспонатов этого раздела - клавиатура карильонного механизма Петропавловского собора, именно он в свое время заставлял звучать десятки колоколов храма.

То, как работает зубчатая передача, хорошо видно в механизме часов, представленных в экспозиции. Их здесь десятки. От совсем маленьких, наручных, до огромных башенных, созданных знаменитыми лондонскими мастерами.

А в разделе "Электромагнетизм" публика с интересом рассматривает первые советские телевизоры. Первые "КВНы", "Авангарды" делали на знаменитом на всю страну Ленинградском заводе имени Козицкого. А вот этот, с линзой, наполненной водой для увеличения изображения, был выпущен еще в 30-е годы. В 50-е телевизоры вошли практически в каждый дом. Нельзя сказать, что их эра подошла к концу, но самые маленькие, переносные телевизоры размером с буханку хлеба в нашей стране перестали производить в конце 80-х. Здесь, как и в разделе "Оптика", зрителям предоставляют интерактивные зоны, где можно самостоятельно испробовать действие этих аппаратов.