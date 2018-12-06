В Петербурге создали препарат для избавления от навязчивых мыслей

Ученые из Института фармакологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова разработали новый препарат, предназначенный для лечения шизофрении и других психических заболеваний.

Как сообщает ТАСС, препарат не вызывает привыкания при повторном применении. Это показали исследования, проведенные сотрудниками Института фармакологии имени А.В. Вальдмана, входящего в структуру медуниверситета.

Препарат был опробован на крысах. Фармакологи вводили грызунам соединение, которое активизировало так называемые TAAR1-рецепторы центральной нервной системы. Это влияло на передачу сигналов между нейронами в головном мозге.

Попутно было смоделировано поведение крыс. Животных часто кормили, что понуждало их много пить. После введения соединения у грызунов снижалось навязчивое потребление воды.

"Наш препарат влияет на дофаминергическую нейропередачу, - пояснил соавтор исследования Илья Суханов. - Вещества из этой группы сейчас проходят доклинические испытания в качестве новых препаратов для лечения шизофрении".

По его словам, полученные данные помогут в разработке не только лекарств для лечения психических расстройств, но и новых методов лечения. Они будут эффективны для людей с характерными навязчивыми состояниями.