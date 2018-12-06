Архангельск - город с историей. А поскольку строился он на Северной Двине, жизнь у реки всегда кипела. И за века на ее набережной накопился особенно богатый, как говорят специалисты, культурный слой. В подтверждение тому в ноябре в ходе работ по благоустройству Петровского сквера на склоне под слоем земли была обнаружена хорошо сохранившаяся каменная кладка.

Находку сразу заметили неравнодушные к истории Архангельска горожане. Они опубликовали в соцсетях фотографию 1893 года, на которой видно, что в то время таким булыжником был укреплен весь двинской берег.

Директор Северного морского музея Евгений Тенетов предложил оставить часть склона с булыжником открытой - как образец градостроительной культуры прошлого. По его мнению, именно из таких деталей складывается историческое пространство города.

Но оказалось, что оформить даже маленький участок булыжной кладки в качестве дизайнерского элемента не так-то просто. С одной стороны, требуются дополнительные исследования, поскольку речь идет об археологическом наследии. А с другой - есть уже утвержденный проект благоустройства Петровского сквера. Поэтому было решено пока законсервировать находку, то есть снова засыпать ее землей.

Но это решение временное, подчеркивают в администрации Архангельска. Для обсуждения дальнейшей судьбы брусчатки за круглым столом собрали специалистов в области градостроительства, культуры и археологии. Пригласили и общественников, ратующих за то, чтобы уже сейчас "открыть" камни.

- Консервация вовсе не означает, что в этой истории поставлена точка, - отметила главный архитектор Архангельска Александра Юницына. - На сегодня это единственно верное решение. Оно позволит сохранить культурный слой, поскольку камни ничем не укреплены и могут осыпаться, если оставить их открытыми. Тем временем предстоит выяснить, какому периоду принадлежит эта кладка, и решить, что делать дальше.

Чтобы установить точный возраст брусчатки, надо провести археологические раскопки

Вся территория, на которой расположен Петровский сквер, является объектом культурного наследия. Перед началом работ по благоустройству ее исследовал археолог. Но конкретно в том месте, где потом нашли брусчатку, на предварительном этапе вскрытия не делали. Предполагалось, что уже в ходе благоустройства может обнаружиться что-то интересное. Поэтому работы также велись под наблюдением археолога.

- С использованием имеющихся методик датировать кладку невозможно, - сообщил археолог Николай Потуткин. - Для этого надо проводить археологические раскопки, а это уже совершенно другой комплекс работ. По закону к археологическому наследию относятся объекты старше ста лет. Часть кладки была разрушена в более позднее время, и там нашли асфальтовую крошку, металлические трубки и другие современные предметы. На мой взгляд, нет оснований считать, что этой кладке больше века. Но точный ответ можно дать только в ходе раскопок.

Стоимость таких работ может составить порядка 30 миллионов рублей. После их завершения понадобится отдельный проект оформления участка каменной кладки в виде объекта городской среды. Это также потребует финансовых вложений и многочисленных согласований.

- Сейчас мы приводим в порядок всю территорию от Воскресенской улицы до улицы Карла Либкнехта. Проект благоустройства Петровского сквера прошел несколько экспертиз, заключен муниципальный контракт. Как только обнаружили каменную кладку, работы на нескольких участках приостановили. Выявленные объекты очистили, задокументировали, засыпали подушкой из песка и земли, проложили геотекстиль и георешетку. Все это было сделано в соответствии с планом по сохранению наследия, который прямо указывает, что при обнаружении находок необходима их консервация, - пояснила глава Ломоносовского округа Вера Пономарева.

При этом все участники встречи высказались за красиво оформленные элементы исторической городской среды.

- Мы любуемся такими объектами в Петербурге, Таллине и других городах. Историю нашего Архангельска тоже надо сохранять и показывать. Понятно, что мы поставлены в рамки контракта. Но давайте решать вопрос поэтапно. Возможно, есть смысл привлечь тех, кто поможет ускорить этот процесс, - предложила начальник городского управления культуры и молодежной политики Наталья Зарубина.

"До лучших времен" - эта фраза на встрече звучала не раз. По словам Александры Юницыной, как только появится возможность получить финансирование (например, по соответствующей федеральной программе), кладку откроют и превратят в экспонат.

Справка "РГ"

Благоустройство Петровского сквера - исторической прогулочной зоны Архангельска - началось в 2016 году. По завершении работ он превратится в современное зеленое пространство с дорожками, лестницами и малыми архитектурными формами. Самой впечатляющей частью сквера станет воссозданная "беседка Грина".

Необычное деревянное сооружение на берегу Двины установили в конце XIX века. Свое название беседка получила благодаря тому, что писатель Александр Грин частенько бывал здесь во время своей архангельской ссылки в 1910-1912 годах. Восстановленная беседка будет в точности такой же, как оригинал.