В Выборге спустили на воду траулер в рамках программы инвестиционных квот

В Выборге на воду спустили "Баренцево море" - первое в России крупнотоннажное судно, построенное по программе инвестиционных квот. Рыболовный траулер станет головным в серии из четырех строящихся на Выборгском судостроительном заводе и представляет собой новое поколение судов: он оснащен по последнему слову техники и учитывает самые современные тенденции рыбного промысла и переработки. Несмотря на оптимистические настроения от происходящего, существуют и опасения специалистов отрасли: если "исторический принцип" распределения квот все-таки заменят аукционами - а такая мера сейчас рассматривается в правительстве, - этот важный для государства проект рискует стать первым и последним.

Головной траулер-процессор проекта КМТ01 "Баренцево море" был заложен 31 мая 2017 года. Выборгский судостроительный завод строит его (а также еще три единицы аналогичной серии) по заказу "Архангельского тралового флота" (АТФ) - старейшего флота в России. В 2020 году он будет праздновать свое столетие, и спуск судна для него - настоящий подарок.

- Провожать строящееся судно для нас стало уже доброй традицией, - отметил на торжественной церемонии генеральный директор Выборгского судостроительного завода Александр Соловьев. - В процессе работы вносились изменения, в итоге траулер "Баренцево море" стал гораздо более оснащенным и современным, чем планировалось изначально. Сдать его мы рассчитываем осенью 2019 года.

Программа инвестиционных квот позволила создать действительно уникальный траулер, существенно отличающийся от тех, которые сейчас работают в составе рыбопромысловых компаний. Он оснащен современным траловым комплексом и фабрикой по переработке рыбы, которая позволяет обрабатывать до 160 тонн сырца в сутки. Не заходя в порт, прямо на судне, можно изготовлять филе, рыбий жир, рыбную муку, консервы - все это позволяет специальная рыбомучная установка. "Баренцево море" предназначен для работы в Северном рыбохозяйственном бассейне: его ледовый класс - Ice3, но корпус может быть усилен до класса Arc4, размерения - 86 на 17 метров.

Переход на аукционы приведет к тому, что вкладывать в отрасль перестанут

К юбилею тралового флота новое судно рассчитывают встретить в Архангельске. Там для него даже заранее нашли специальную стоянку - Красную пристань в самом центре города, рассказал губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Он назвал событие в Выборге историческим и отметил, что приход судна ознаменует не только праздничную дату, но и начало реализации большой программы по поддержке рыболовного флота инвестиционными квотами. Если, конечно, в будущем ничего не изменится.

- Несколько лет назад я сам был участником президиума Госсовета, где мы обсуждали вопрос инвестиционных квот и развитие наших судостроения и рыбодобычи, - вспоминает Игорь Орлов. - Тогда было решено сохранить историческое распределение и выделить особый объем квот для тех, кто инвестирует в новые суда. И мы видим, что все эти решения были правильными. Да, сейчас стали вести разговоры о внесении изменений в существующую систему распределения, но если их и вносить, то только с учетом интересов самих рыбаков.

По мнению Игоря Орлова, переход на аукционы приведет к тому, что вкладывать в отрасль перестанут. Вместе с тем губернатор полагает, что здоровый баланс найти можно, главное - не увлекаться большими цифрами.

- Все-таки я рассчитываю, - говорит Игорь Орлов, - что профессионалы, в том числе в правительственных ведомствах, выработают сбалансированное решение по этому вопросу.

Нестабильным сложившееся положение называет и исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов. При этом, подчеркивает он, никто не может внятно объяснить, чем так уж хороши аукционы.

- Все аргументы, которые звучат со стороны Росрыболовства, страдают отсутствием причинно-следственной связи, - утверждает Сергей Несветов. - И мне непонятно, зачем вводить такие абсолютно не просчитанные изменения, которые приведут лишь к ухудшению ситуации. Ведь компании, которые вкладывают в отрасль большие деньги - а это, поверьте, действительно дорого и долго, - оказались сейчас вдвойне уязвимы. Окупаться эти суда будут далеко не за счет инвестиционных квот, а за счет тех квот, которые у компании на сегодняшний день есть. Мы поверили государству, мы вложили деньги, построили суда, и если выяснится, что теперь мы должны будем каждые три-пять лет ходить на аукционы и эти квоты покупать, то какая-то двойная мораль получается.

Ветеран рыбопромышленной отрасли, бывший заместитель министра сельского хозяйства РФ по рыболовству Владимир Измайлов тоже разделяет эти опасения.

- Во-первых, мы вынашивали "исторический принцип" много лет, десятилетиями, можно сказать, - напоминает он. - И как только рыбаки стали, как говорится, "вытаскивать нос" и становиться на ноги, начались разговоры о нововведениях. Они могут привести к непредсказуемых результатам, мы с вами это уже видели в начале 2000-х годов, когда уловы упали в полтора раза, возросло браконьерство и так далее. Прежде чем такие решения принимать, надо семь раз отмерить.

По словам Владимира Измайлова, очень важно и то, что в таком случае из отрасли будут изъяты огромные средства, что в свою очередь затормозит, а то и сведет на нет строительство новых судов в России. Проект траулеров Выборгского судостроительного завода в таком случае может остаться единственной отечественной серией такого уровня. Ведь до этого в России крупнотоннажные суда не строили вовсе, а все попытки оказывались неудачными.

- Ну, и третий момент - кроме наших денег на аукционы придут и иностранные, - затрагивает еще одну сторону вопроса эксперт. - А раз так, то что мы будем делать? Работать на иностранцев. Мы постоянно говорим, что надо строить свое и развивать отрасль самим, но получится все наоборот.

Специалисты сходятся во мнении - к вопросу надо подойти максимально ответственно и щепетильно. Ведь, например, в том же Архангельске многие рыбопромышленные предприятия являются поселкообразующими, и нововведения затронут гораздо больше людей, чем может показаться на первый взгляд.