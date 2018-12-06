С 1 января 2019 года многодетные семьи Вологодской области смогут получить денежную компенсацию вместо земельного участка.

В очереди на получение надела на Вологодчине стоят 8,4 тысячи семей. Проблемы здесь такие же, как в других регионах. Свободной земли мало, особенно в городах, поэтому очередь двигается медленно. А те наделы, которые все-таки удается выделить, зачастую не обеспечены коммунальной инфраструктурой, не благоустроены, расположены вдали от дорог. Чтобы поставить на такой земле дом, надо потратиться. Но лишних денег у многодетных семей нет. Поэтому в 90 процентах случаев полученные участки продают.

Многодетные семьи прямо говорят, что были бы не прочь сразу получить живые деньги вместо бесполезной для них земли. В ходе недавнего социсследования об этом заявили 82 процента опрошенных.

Власти пошли навстречу многодетным. Со следующего года семьи смогут выбирать - участок в собственность или так называемый земельный сертификат. Цену сертификата определили с учетом средней кадастровой стоимости одного квадратного метра земли. Это 223 400 рублей.

Право на единовременную выплату получают родители, воспитывающие трех и более детей, состоящие на учете на получение в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Если семья соглашается на выплату, то из очереди она исключается.

В 90 процентах случаев многодетные семьи продают полученные участки - нет денег на их обустройство

- В течение 15 дней с даты получения уведомления гражданин сможет решить: остаться в очереди либо выбрать один из четырех вариантов, на которые можно направить средства сертификата - приобрести земельный участок или жилое помещение, оплатить договор подряда на строительство дома, договор долевого участия либо внести эти средства в качестве первоначального взноса за ипотеку или процентов по жилищному кредиту, - объясняет Лариса Кожевина, председатель комитета Заксобрания по государственно-правовой деятельности.

Есть два важных условия. Во-первых, приобретенная недвижимость должна располагаться на территории Вологодской области. Во-вторых, выплату предоставят не на личный счет многодетных родителей, а тем, кто непосредственно будет выполнять работы по строительству дома, продавцу дома или квартиры либо в банк. Кстати, в первоначальной редакции закона содержалась норма, которая не позволяла использовать сертификат в сделках с близкими родственниками. Сейчас этот запрет исключили.

В бюджете Вологодской области на будущий год уже запланировали почти 400 миллионов рублей для земельных сертификатов. Это позволит обеспечить выплатой более 1,7 тысячи семей.

Цифра

38 процентов вологодских многодетных семей нуждаются в улучшении жилищных условий.

Тем временем

В Вологодской области оформили первый электронный сертификат на материнский капитал. Его обладательницей стала 29-летняя жительница Череповца.

- Каждый вправе выбирать, получить сертификат в бумажном или электронном виде. При заполнении заявления на его выдачу нужно просто поставить галочку в определенном поле, - комментирует начальник управления Пенсионного фонда по Череповцу и Череповецкому району Наталия Самчук.

За одиннадцать лет существования государственной программы материнский капитал уже получили более 22 тысяч череповецких семей. Его сумма сейчас составляет 453 тысячи рублей. Кроме того, семьи с низким доходом, в которых в 2018 году появился второй ребенок, могут претендовать на ежемесячную выплату из средств маткапитала.

Существует на Вологодчине и региональный материнский капитал для многодетных семей - 100 тысяч рублей. Деньги нельзя обналичить, но можно потратить на любые нужды семьи.