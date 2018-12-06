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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Учеба как залог мира

Светское образование помогло в XIX веке укрепить отношения России и Кавказа
Текст: Вероника Белоцерковская, Николай Грищенко
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ №7738 (275)
Книга "Кавказская война. Семь историй" сотрудника Южного научного центра Российской академии наук Амирана Урушадзе вошла в шорт-лист премии "Просветитель". Накануне объявления победителя финалист престижного конкурса рассказал корреспондентам "РГ" о парадоксах истории российско-кавказских отношений и о том, как просветители и учителя сблизили горцев и россиян.
Фото: Из личного архива А. Урушадзе Фото: Из личного архива А. Урушадзе
Фото: Из личного архива А. Урушадзе

Амиран Тариелович, есть такая пословица: "Штыками можно многого добиться, но нельзя одного - на них сидеть". Как удалось России изменить психологию "необузданных" горцев и интегрировать их в культурное пространство империи?

Амиран Урушадзе: Важной вехой можно считать 1801 год, когда произошло присоединение к России восточной Грузии. Российской империи требовались надежные коммуникации в Закавказье, но кроме логистических и военных в то время необходимо было оперативно решать культурные, правовые и образовательные проблемы. России как воздух требовались хорошо подготовленные именно местные управленцы-администраторы. Ведь население не говорило на русском языке, была ситуация полного непонимания. Как докладывал своему руководству князь Павел Цицианов, российские указы оставались "загадочными письменами для местного населения".

Фото: Елена Гусакова/РГ
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Для исправления ситуации Цицианов планировал открыть Тифлисское благородное училище, где на русском языке учились бы представители грузинских аристократических семей и закавказских тюркских ханств. И его выпускники со временем могли стать лояльными подданными, чиновниками, на которых можно было бы опереться. Однако чиновник, которому поручили это начинание, задание провалил. Училище удалось открыть только в 1804 году. И еще до 1830 года Тифлисское училище находилось в шатком положении, но все же учиться в нем было престижно.

В корне решить проблему подготовки, так сказать, местных кадров смог наместник Кавказа генерал-фельдмаршал Михаил Воронцов. Ему удалось организовать регулярную отправку лучших учеников Тифлисской гимназии для продолжения обучения за счет казны в высших и специальных учебных заведениях крупных городов страны. Это открывало им дорогу к средним и высшим должностям государственной службы в Кавказской администрации, где они должны были служить еще шесть лет. Так Михаилу Семеновичу Воронцову удалось решить острейшую проблему дефицита чиновников на Кавказе.

Как в то время была построена образовательная политика на Кавказе?

Амиран Урушадзе: Граф Воронцов наметил программу, а фельдмаршал Александр Барятинский и великий князь Михаил Николаевич ее полнокровно реализовали. Образовательная политика России была неким дополнением к военному давлению на горцев. Создавались и горские школы на территории современного Дагестана. К примеру, в Темир-Хан-Шуре (нынешний Буйнакск) для местного населения была открыта школа, которую в 1870 году преобразовали в реальное училище. Популярностью пользовалась также и Ставропольская гимназия, созданная в 1837 году при участии императора Николая I. Он сказал, обращаясь к ее первому набору: "Желаю вам сделаться хорошими чиновниками". В 1851 году граф Воронцов открыл в Нальчике учебное заведение для детей кабардинской и балкарской знати. Уже к 1845 году в учебных заведениях имперского Минпросвещения обучалось чуть более двух тысяч человек, а к началу Крымской войны их стало уже около пяти тысяч. В условиях Кавказской войны и жесткого противостояния с горцами это имело очень важное значение.

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Надо также отметить, что вместе со светским образованием развивалось и культурное направление. Напомню лишь о деятельности Общества по восстановлению православного христианства на Кавказе. Оно появилось в 1860 году по предложению наместника на Кавказе Александра Барятинского. А затем уже обществом была открыта целая сеть школ в регионе. Среди них и самое крупное Александровское училище в пригороде Тифлиса. К концу XIX века в христианскую веру удалось обратить около 30 тысяч местных жителей.

В 1851 году появился Кавказский отдел Русского географического общества. А годом раньше - Кавказское общество развития сельского хозяйства. К концу XIX века все судопроизводство и деятельность российской администрации были переведены с арабской письменности на кириллицу. Знаменитый лингвист Петр Услар разработал при участии горцев грамматику и алфавит чеченского и нескольких других языков. Российский офицер Леонтий Люлье разработал такую же систему для народов Западного Кавказа.

Какие плоды принесла образовательная политика?

Амиран Урушадзе: Еще в первой половине XIX века появился новый тип северокавказского интеллектуала. Среди первых можно считать Султана Хан-Гирея и Шору Ногмова. Они знакомились с Российской империей, будучи на службе в Лейб-гвардии Кавказско-горском полуэскадроне. Идея была такова: показать, что Северный Кавказ стал частью империи, а горцы служат в гвардии самого императора. Принимали туда детей, как говорили тогда, благородного происхождения и ни в коем случае не простолюдинов. Там горцы не только служили, но и получали образование.

Фото: Центральный архив министерства обороны РФ
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Шора Ногмов написал великолепную книгу "История адыхейского народа" - это первая письменная систематизированная история адыгов. Султан Хан-Гирей освещал в столичной прессе черкесскую тему. Были хорошо известны его "Записки о Черкесии" - о ее прошлом и будущем в составе империи. Для Закавказья важен пример и знаменитого азербайджанского ученого-просветителя Аббаса Бакиханова.

В общем, образовательная политика России была довольно успешной на Кавказе. Мы пришли к такому выводу, изучая ее в рамках проекта Российского научного фонда "Национальные окраины в политике Российской империи в русской общественной мысли". Об этом говорит тот факт, что во второй половине XIX - начале XX века местные интеллектуалы начинают массово занимать должности учителей.

Подводя итоги нашего разговора, приведу слова кавказского наместника Воронцова-Дашкова, который в 1913 году писал, что только правильно составленная российская образовательная политика и русская школа могут стать залогом спокойствия на Северном Кавказе. Революционные события прошлого века, Гражданская война и Великая Отечественная, распад СССР сильно сказались на социально-культурном менталитете жителей Кавказа, и сегодня перед Россией стоят примерно такие же проблемы, что и в середине XIX века. И зна-ние истории здесь очень даже пригодится.

Досье "РГ"

Амиран Урушадзе - кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Южного федерального университета, младший научный сотрудник Института социально-экономических и гуманитарных исследований Южного научного центра РАН. Специалист по истории Кавказа XVIII-XIX веков. Член Вольного исторического общества. Входит в состав редколлегий журналов "Русский архив" и "Новое прошлое". Автор более 70 научных публикаций, в том числе монографии "Российский Северный Кавказ: исторический опыт управления и формирования границ региона".

Кстати

В шорт-листе литературной премии "Просветитель" о книге Амирана Урушадзе "Кавказская война. Семь историй" говорится, что произведение выходит за рамки историографических и политических споров. При этом автора интересует не история походов, сражений, покорения или сопротивления, а целостная, многоликая история человека в Кавказской войне. Книга состоит из семи рассказов от лица разных персонажей, у каждого из них своя правда. Повествуется об интригах, подвигах, человеческих трагедиях. Покорение Кавказа - это горская "Игра престолов", в которой переплелись интересы бесчисленных родов, племен, династий и могущественных империй.

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