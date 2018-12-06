На протяжении 22 лет, с 1974 по 1996 год, крымчанин Ахтем Алиев собирал старинные надгробные плиты на месте бывшей немецкой колонии Новый Цюрихталь (село Красногвардейское Советского района). Теперь 73-летний пенсионер мечтает передать находки в музей или установить их в специально отведенном месте на сельском кладбище.

Азарт охотника

- Первую плиту в 1974 году я нашел случайно, - рассказывает пенсионер. - Бродил по селу и его окрестностям, подыскивал крупные камни для фундамента пристройки. Вижу, на дне высохшего озера огромный булыжник. Перевернул, очистил от грязи, а там надпись на немецком языке. Подумал, вдруг находка имеет историческую ценность. Уложил на велосипед, перевязал проволокой, чтоб не упала, и потихоньку повез домой.

Вскоре Ахтем Алиев заметил в речке Булганак вторую плиту, потом под старым деревянным мостом - третью. Молодой человек вошел в азарт и уже не мог остановиться. Говорит, почувствовал себя охотником. Намеренно высматривал каменные глыбы - вдруг что-то ценное попадется. Так у него за десять лет накопилось семь надгробий.

В середине 1980-х в Красногвардейском сгорело родильное помещение коровника. Когда начали зачищать пепелище, Алиев оторопел: под ногами были сотни плит с надписями на немецком языке. Чтоб не привлекать внимание, селянин по одной перетащил их к себе во двор. Жена и родня недоумевали и просили бросить это странное занятие. Дело доходило до ссор, но он не отступал. Постепенно своеобразная коллекция Ахтема Алиева пополнилась армянскими, еврейским и арабским надгробиями.

Кстати, Ахтем Алиев по образованию - не археолог и не историк. Он - ученый-агроном. Любовь к земле, природе и родному краю со временем вылилась в увлечение живописью и сочинение стихов о Родине. Сейчас он пишет книгу об истории Нового Цюрихталя.

На вопрос: зачем ему нужно было собирать плиты, Ахтем Алиев вздыхает: "Родители всегда учили меня делать добро. И когда я увидел первое надгробие, не смог пройти мимо. Ведь немцев когда-то депортировали, как и крымских татар. Вдруг они или их дети вернутся сюда и захотят прикоснуться к истории своих предков".

Но долгие годы никто из потомков немецких колонистов к Алиеву так и не обратился. Зато хранителя древностей после публикаций в прессе отыскали родственники евреев и армян. Первые вручили ему советский червонец, поблагодарили и увезли находку с собой. Вторые - дали за два могильных камня целых 30 рублей, с улыбкой рассказывает Ахтем-Ага. И добавляет, что никаких корыстных целей не преследует.

Новоселье в подвале

На большинстве надгробных камней отчетливо видны надписи на немецком языке. Фото: Из личного архива Ахтема Алиева

В 2012 году Ахтем Алиев переезжал из Красногвардейского в Дачное под Судаком. Забрать коллекцию с собой не получалось. Он ходил по родному селу и просил проживающих там немцев оставить плиты у себя на хранение. Никто не соглашался. В итоге камни перенесли в пустующий подвал бывшей совхозной столовой. Ключи пенсионер отдал одному из селян немецкого происхождения. Теперь мечтает, чтобы плитам нашлось достойное место в местном музее или на сельском кладбище.

Одну из находок он уже пристроил. Надгробие немецкого колониста, прожившего весь XIX век, с 1800 до 1901 года, находится в Судакской крепости.

- Собранные плиты имеют историческую ценность, - уверен научный сотрудник музея-заповедника "Судакская крепость" Алексей Тимиргазин. - В XIX веке на полуострове было очень много немецких колоний. Сейчас потомки крымских немцев ищут информацию о своих дедах-прадедах. Некоторые приезжают лично, некоторые - отправляют запросы. Например, вот недавно прислали запросы Гердт Эмиль и Андрей Мених. Мы стараемся дать людям хоть какие-то сведения о родственниках. А нам надписи на подобных плитах помогут пополнять базу, изучать родословную крымских немцев: так можно восстановить имя, годы жизни, иногда профессию и место жительства. Переданный Ахтемом-Ага экспонат наряду с различными средневековыми изделиями из камня станет частью лапидария, что мы создаем на территории музея.

Последнее пристанище

Судьба остальных надгробий пока туманна. Пенсионер предлагал свои находки краеведческому музею Советского района, но там не нашлось для них места. С мая Ахтем-Ага ведет переписку с местными властями и республиканскими министерствами. И там, и там его "кормят завтраками". Теперь он обратился в Госсовет РК.

- Это наша история, и мы, и дети должны ее знать, - соглашается председатель комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. - Но пока сложно сказать, куда именно лучше определить находки. Решение еще не принято. Рассматривалось несколько вариантов. Один из них - этнографический музей. Но там, к сожалению, недостаточно площади. Еще одно предложение - действующее кладбище поселка Красногвардейское Советского района, но пока администрация населенного пункта не имеет средств на обустройство. Следующий вариант, на мой взгляд, самый правильный - перевезти плиты в Кольчугино Симферопольского района (до 1915 года крупная немецкая колония Кроненталь), где есть старое немецкое кладбище и сохранился действующий католический храм. Наши общественники и волонтеры из Германии готовы участвовать в этом проекте. Немецкая сторона согласна не только направить сюда волонтеров, но и взять на себя финансовое обеспечение.

Комментарий

Андреас Маурер, глава фракции партии Die Linke в парламенте города Квакенбрюк (земля Нижняя Саксония), руководитель проекта "Народная дипломатия Германии":

- В Крыму была очень большая немецкая диаспора, и это часть истории, которую нужно сберечь. Я в Германии провел переговоры с представителями общественных организаций, заинтересованных в сохранении и восстановлении немецких памятников. Уже в 2019 году около 20 волонтеров готовы приехать в рамках проекта молодежной дипломатии и своими силами привести в порядок немецкое кладбище в селе Кольчугино. Среди них есть и молодые люди, специализирующиеся на реконструкции памятников. Ведь многим надгробиям уже более 100 лет, надписи не видны, имена стерты. Одновременно эти же организации готовы взяться за транспортировку, установку и восстановление надгробий, собранных Ахтемом Алиевым. Финансовый вопрос немецкая сторона берет на себя. От Крыма нужна административная помощь и выбор земельного участка под плиты. Это должны решать Госсовет РК и местные власти. Может быть, есть реальная возможность установить все собранные Ахтемом Алиевым памятники в одном месте, где исторически было расположено немецкое кладбище.

Такие проекты играют важную роль в развитии общества. Сейчас в Германии молодое поколение интересуется своей историей. Люди хотят знать, где и когда жили их предки, кем они были. В Германии есть пословица: те, кто не знают прошлого, не могут иметь будущего. В целом такие проекты могут быть фактором сближения наших государств.