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06.12.2018 16:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Крымчане смогут до 2023 года упрощенно дооформить землю

Текст: Ольга Котенева (Симферополь)

Госдума РФ утвердила в первом чтении изменения в статье 12.1 Федерального конституционного закона "О принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя". Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Документ увеличивает до 2023 года в двух субъектах полуострова переходный период, который позволяет, пользуясь упрощенной процедурой, дооформить права собственности на земельные участки.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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- При всей внешней схожести российское и украинское законодательства в земельной сфере имеют глубинные различия, и процесс переоформления - достаточно длительная и сложная процедура, - пояснил Бальбек. - Поэтому не все жители полуострова смогли по упрощенной процедуре оформить документы на свои участки. За последние полгода ко мне поступали многочисленные обращения от крымчан, которые были обеспокоены тем, что не успели воспользоваться упрощенной процедурой.

По его словам, воспользоваться возможностью дооформоления прав на землю смогут владельцы участков в садовых и дачных товариществ, гаражных кооперативов, а также юрлица, использующие участки на правах аренды.

Кроме того, документ продлевает до конца 2020 года особенности регулирования градостроительных отношений в Крыму и Севастополе.

Власть Право Земельное право Филиалы РГ Крым Законодательная власть Госдума ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь
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