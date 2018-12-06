Минобороны опубликовало уникальные фото с Ялтинской конференции 1945 года

Министерство обороны РФ опубликовало уникальные фотографии, снятые в Ялте во время Ялтинской конференции 1945 года. На них лидеры СССР, США и Великобритании посещают подразделения Черноморского флота и Севастополь.

Как поясняет пресс-служба Минобороны, долгое время эти снимки находились в специальном хранилище филиала Центрального архива Минобороны - Архиве ВМФ в Гатчине Ленинградской области. А теперь они стали доступны широкой общественности в здании Президентской библиотеки на Сенатской площади Санкт-Петербурга. Там открылась экспозиция "Эврика" и "Остров": Тегеран-43 и Ялта-45. История судьбоносных решений", которую приурочили к 75-летнему юбилею Тегеранской конференции.

Военные моряки, учащиеся военно-морских училищ могут увидеть уникальные исторические документы о поворотных исторических встречах "Большой тройки" в Тегеране в 1943 году и в Ялте в 1945-м. На фотографиях Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт осматривают береговую полосу, причалы, места недавних сражений, встречаются с моряками-черноморцами.

- В планах Главного командования ВМФ несколько совместных исторических проектов с Президентской библиотекой, - рассказал Главнокомандующий ВМФ Адмирал Владимир Королев. - Эти проекты позволяют нам хранить память об историческом прошлом, которое мы обязаны защищать от ревизии и искажения. Прежде всего, это касается страниц Великой Отечественной войны.

Выставка будет работать до 11 января 2019 года.