Азовская женская колония - чуть ли не первая и единственная в России, где с недавних пор заключенных начали обучать профессии няни. Курсы окончили 25 человек, восемь из них - на отлично, получив "корочку" няни первого разряда. Зачем осужденным на долгие годы женщинам такая профессия, выяснял корреспондент "РГ".

Год назад в доме ребенка на территории колонии открылось новое отделение - совместного проживания мам с детьми, средства на это выделило государство по специальной программе, и жизнь нескольких десятков из шестисот отбывающих здесь срок женщин кардинально изменилась. Они стали просто мамами, практически как на воле, круглосуточно находясь со своими детьми, большинство из которых появились на свет здесь же, в колонии. Кроме того, женщины научились профессиональному уходу за малышами, освоив новую для себя профессию. Эксперимент оказался успешным.

- Раньше мамы были "гостевые", приходили к детям (у нас они могут находиться до достижения возраста трех лет) лишь на время: устала на работе - осталась в отряде, а ребенок ждет... Теперь им можно находиться с малышами постоянно, и женщины очень дорожат этим - не совершают нарушений, боясь, что их выселят из дома ребенка, таковы правила. За все время произошло всего два подобных случая, и то нарушительницы сразу раскаялись, и теперь считают дни, когда с них снимут взыскание, чтобы вернуться к своим сыночкам и дочкам, - рассказывает начальник воспитательного отдела исправительной колонии N 18 ГУ ФСИН России по Ростовской области Виктория Пономаренко.

Еще один плюс: чтобы находиться вместе с детьми, курящим матерям пришлось избавиться от вредной привычки. Слушательницы курсов получают знания по детской психологии, навыки развивающих занятий с детьми, медицинского ухода за ними. Занятия велись в течение полутора месяцев, ежедневно по шесть часов теории и практики в доме ребенка.

- Мы разделили курс на три группы: периоды развития детей от рождения до года, от года до трех лет и от трех до шести. Матери учились развивать творческие способности ребенка, занимались лепкой и рисованием. При этом мы опирались на профессиональные стандарты для воспитателя, дающие право смотреть за детьми дошкольного возраста, - объясняет мастер производственного обучения, педагог Ольга Мустафаева.

Внешне эти молодые женщины ничем не отличаются от сотрудниц колонии, ухаживающих за малышами, - на них такие же выглаженные халаты, косынки на голове. Осужденные мамы работают в доме ребенка санитарками, помогая воспитателям и психологам. Одна из них, Надежда, полтора года назад родила в колонии дочь.

- Мне дали возможность жить вместе со своим ребенком с самого его рождения, я счастлива, что вижу, как дочка растет и меняется. Ангелина хорошо развивается, с ней занимаются педагоги и я сама, так как меня этому здесь научили, - говорит Надежда.

На воле девушка не смогла получить какую-либо профессию, была домохозяйкой, растила старшего сына. По ее мнению, профессия няни, которую она освоила в заключении, поможет ей не только лучше воспитывать собственных детей, но после отбывания срока найти работу. У осужденной Алины, мамы восьмимесячной Вики, более амбициозные планы на будущее. Когда объявили набор на курсы нянь, бывший специалист по муниципальному управлению и менеджементу, осужденная за мошенничество, стала первой, кто на них записался.

- Я из Казани. Там популярны частные детские сады. Думаю, и няни востребованы. Надеюсь после освобождения стать директором фирмы, оказывающей услуги по уходу за детьми, - делится планами Алина, которой до выхода из колонии осталось два года.

Женщины прекрасно понимают, что не у всех из них получится устроиться на свободе по выбранной специальности, ведь далеко не каждый родитель, узнав об их прошлом, рискнет доверить им ребенка. И все-таки надеются на лучшее.

- У каждого человека должен быть шанс на исправление и новую жизнь, - говорит Алина.

Кстати, ее мечта - о благополучном рождении здорового ребенка осуществилась, как это ни парадоксально, не на воле, а за решеткой. У нее была сложная беременность, и только благодаря профессионализму и постоянному вниманию к ней медработников исправительного учреждения ребенка удалось сохранить, и сами роды прошли удачно.

- Вначале мне было очень трудно, ничего не умела, но помогли медработники и девчата. Узнала, как правильно обрабатывать бутылочку с молоком, наносить детскую косметику, это только на первый взгляд мелочи, на самом деле от них зависит здоровье ребенка. Даже играть с детьми нужно правильно.

Надя и Алина скоро выйдут из колонии вместе со своими детьми. Другая ситуация у Ирины. Девушка из нормальной семьи оказалась на скамье подсудимых из-за своего молодого человека, торговавшего наркотиками. Для своих целей он использовал банковскую карту подруги. Она получила десять лет. Из них отбыла только два года. В колонию попала с грудным сыном, которому на момент вынесения приговора было всего пять месяцев. Ирина училась на курсах нянь с увлечением, прочитала всю рекомендованную литературу и с отличием окончила учебу.

По итогам обучения у выпускниц родилась идея сделать совместную зачетную работу - кукольное представление. Они сшили кукол из колготок и синтепона. Отрепетировали спектакль и показали его в своем доме ребенка. Представление вызвало общий восторг мам и малышей. Сейчас куклами, которые смастерили мамы-няни, играют их дети.

Прямая речь

Татьяна Бреславская, старший лейтенант внутренней службы, начальник Дома матери и ребенка Азовской исправительной колонии №18:

- Наше учреждение для неоднократно судимых женщин - единственное в Южном федеральном округе, где есть дом ребенка. До открытия отделения совместного проживания матери и ребенка, мамы, кормящие грудью, могли находиться с младенцами с шести утра до 10 часов вечера, остальным разрешалось приходить к детям три раза в день во время прогулок. Сейчас они могут быть вместе все время. В отделении есть все необходимое: комнаты для приема пищи, бытовая, ванная, кладовые, гардеробные. Решение о проживании осужденной в отделении принимает специальная комиссия. Женщина должна иметь положительную характеристику и, главное, испытывать к ребенку материнские чувства. Общение с детьми в большинстве случаев меняет поведение осужденных в лучшую сторону, позволяет осознать ответственность материнства.