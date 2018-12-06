На Кубани шесть человек погибли в ДТП со "скорой"

Страшная авария произошла сегодня в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. У станицы Некрасовской столкнулись машина "скорой помощи" и отечественная легковушка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, авария произошла на девятом километре автодороги Усть-Лабинск - Лабинск - Упорная около шести часов утра.

В ДТП погибли шесть человек, находившиеся в ВАЗ 2114, в том числе двое детей. Трое сотрудников "скорой помощи" и один пассажир легковушки госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Как стало известно, двое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте ДТП работают следователи. Сотрудники ДПС регулируют движение, чтобы минимизировать заторы.