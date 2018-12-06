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05.12.2018 20:38
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Прижмут за обочины

На трассе "Дон" будут штрафовать водителей за остановки в неположенных местах
Текст: Николай Грищенко ("Российская газета", Ростов-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск №7737 (274)
Останавливаться на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области теперь разрешается только на специальных стоянках и ни в коем случае на обочинах. Водителей, пренебрегающих этим требованием, будут штрафовать на 1500 рублей, а собранные средства направят в дорожный фонд региона.

Контролировать поведение автолюбителей будут дополнительные камеры фотовидеофиксации на федеральной магистрали. "Нужно упорядочить остановки и стоянки автомобилей. Аварии, связанные с парковками вдоль магистралей, находятся на 4-м месте по количеству ДТП. С начала года только на автодороге "Дон" в Ростовской области из-за стоянки машин на обочине погибли 13 человек, а 74 получили травмы", - рассказала "РГ" представитель регионального минтранса Ольга Солодовникова.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Теперь заключено трехстороннее соглашение между "Автодором", Центром безопасности дорожного движения и минтрансом Ростовской области. Госкомпания за собственный счет закупит и установит 100 новых видеокамер, которые дополнят уже действующие 157 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Впрочем, только карательными методами бороться за безопасность дорожного движения в Ростовской области не будут. На трассе М-4 организовано 46 мест для стоянки автомашин. Кроме того, специальные площадки отдыха и парковки созданы возле объектов дорожного сервиса и автозаправочных комплексов.

Экономика Транспорт Правительство Минтранс Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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