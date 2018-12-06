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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Табак вместо новостей

Почему в Ростове сносят газетные киоски?
Текст: Ирина Варламова
Российская газета - Неделя - Юг России №7738 (275)
В микрорайоне Александровка собираются сносить киоск "Ростдонпечати". Местные жители обратились в "РГ" с просьбой защитить последний оплот печати. Газетный киоск находится в спальном районе города, на конечной остановке. Многих покупателей киоскер Валентина Заславская, проработавшая здесь 11 лет, знает по именам.

- Люди привыкли приобретать газеты и журналы в этом киоске, да и других в округе просто нет. Первая волна покупателей, приобретающих прессу перед тем, как уехать на работу, идет рано утром. Вторая волна - пенсионеры. Третья - возвращающиеся с работы домой. Молодежь предпочитает спортивные издания, граждане среднего возраста - общественно-политические газеты, кстати, "РГ-неделя" просто улетает, к девяти утра уже половина газет продана. Водители общественного транспорта - тоже наши постоянные покупатели. Берут и федеральные газеты, и местные. Пользуются популярностью журналы по истории, - рассказывает Валентина.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Почему по всей стране закрываются газетные киоски

Побеседовать обстоятельно нам не дают. Покупатели идут потоком, и каждому Валентина уделяет внимание. Многие привыкли, что киоскер подскажет, в какой газете вышла особенно интересная статья. Минут через 20 я замерзаю. Электричество в киоске уже отключили. Валентина греется горячим кофе, воду для которого кипятит в соседнем ларьке со странным названием "Табак. Газеты. Журналы".

- Собственно, из-за этого ларька наш и сносят, аргументируя тем, что на одном пятачке находятся два газетно-журнальных киоска. Хотя пресса там не продается. На прилавке лежат несколько журналов для красоты, чтобы оправдать вывеску. А торгуют в этом ларьке табачными изделиями и водой. Чем же наш газетный киоск помешал? - недоумевает Валентина Заславская.

По словам заместителя директора по управлению розничной сети "Ростдонпечати" Натальи Сабидовой, всего в Ростове-на-Дону 89 киосков, в Пролетарском районе, к которому относится Александровка, - 9. Два из них отключили от электроэнергии и готовятся снести. У киосков уже имеется наработанный покупательский трафик, многие из них стоят на одном и том же месте уже полвека, именно поэтому к данным точкам такой интерес у предпринимателей, уверена Наталья Сабидова. Но есть и формальные причины закрытия киоска, которыми не преминули воспользоваться власти.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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- В настоящее время прежние договоры аренды муниципальной земли закончили свое действие, - говорит Наталья Сабидова. - Чтобы их продлить, необходимо все документы провести через управление по торговле, которое пока в стадии формирования, и мы стали заложниками ситуации. Заявку на отключение электроэнергии в киосках администрация Пролетарского района подала в прокуратуру, и правоохранительный орган утвердил эту заявку. Таким образом нас вынуждают убрать киоски. Кстати, почему-то только в Пролетарском районе власти так рьяно "зачищают" территорию.

А в это время жители протестуют. Сейчас они собирают подписи под коллективным письмом с просьбой оставить газетный киоск на месте. В администрации Пролетарского района говорят, что пока письмо не приходило, и посоветовали отправить его в городское управление торговли и бытового обслуживания. Именно то, которое пока не сформировано. И только после ответа этого еще не существующего ведомства чиновники смогут дать комментарий о судьбе торговой точки.

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