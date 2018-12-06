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06.12.2018 12:11
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Имя для парка

Жителям Севастополя предложили придумать название для новой зеленой зоны
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Неделя - Крым №7738 (275)
Жителям Севастополя предложили придумать название для нового культурно-паркового пространства в центре города, между Артиллерийской и Карантинной бухтами. Проект создается при поддержке президента России Владимира Путина, который поручил предоставить для него участки бывших военных заводов.
Фото: Илья Изотов/ РГ Архитектурной доминантой мыса Хрустальный останется памятник Солдату и Матросу. Фото: Илья Изотов/ РГ
Архитектурной доминантой мыса Хрустальный останется памятник Солдату и Матросу. Фото: Илья Изотов/ РГ

За пять лет здесь построят театр оперы и балета, концертный зал, школу театрального и музыкального искусства, хореографическое училище и общежития для преподавателей и студентов, музей обороны Севастополя 1941-1942 годов. Они будут объединены в единое общественное пространство с парком и набережной длиной 13 километров. Объем инвестиций оценивается в 25 миллиардов рублей.

Фото: Крымова Юлия/РГ
В Севастополе расторгли контракты на парк Победы и Матросский бульвар

Участки общей площадью 18,3 гектара переданы фонду "Национальное культурное наследие", учредителями которого являются Третьяковская галерея, Эрмитаж, Мариинский и Большой театры. Недавно к расчистке территории приступил генподрядчик Крымского моста "Стройгазмонтаж". Первым делом предстоит демонтировать недостроенное здание музея Великой Отечественной войны, постройки бывших военных городков, убрать остатки снесенной в 2014 году незаконной 16-этажки.

До 10 декабря горожане могут направить свой вариант названия будущего парка на электронную почту департамента архитектуры и градостроительства Севастополя architect@sev.gov.ru. Из предложенных имен архитектурно-художественный совет сформирует список, после чего начнется голосование на сайте городского правительства.

Тем временем

Власти Севастополя выбрали уже третьего подрядчика реконструкции парка Победы. Масштабный проект федеральной целевой программы развития полуострова стоимостью более миллиарда рублей не удается реализовать уже полтора года. На этой неделе Арбитражный суд Севастополя расторг контракт со вторым подрядчиком - компанией "Глассок-Крым", - который получил аванс в размере более 300 миллионов рублей, но за год так и не выполнил своих обязательств.

- Проведен аудит выполненных работ, подготовлены технические претензии подрядчику, направлено требование к банку о возврате 240 миллионов рублей гарантии, - сообщил губернатор Дмитрий Овсянников.

Достраивать парк будет компания "Ривьера", которая уже завершила три объекта ФЦП в Севастополе - реконструкцию парка Ахматовой, благоустройство территорий у Инкерманского монастыря и Георгиевского монастыря на мысе Фиолент. Работы стоимостью 801 миллион рублей новый подрядчик обязан выполнить до 3 мая 2019 года, а ко Дню Победы власти обещают парк открыть.

Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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