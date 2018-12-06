Шесть человек погибли в ДТП со "скорой" на Кубани

Страшная авария произошла недалеко от станицы Некрасовской: компания молодых людей на ВАЗ-2114 столкнулась лоб в лоб с машиной "скорой помощи", ехавшей на вызов. В результате на месте погибли шесть человек, в том числе двое маленьких детей, а еще четверых доставили в реанимацию с тяжелыми травмами.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в "скорую". Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю / ТАСС

Эта авария оказалась страшной не только по своим последствиям, но и по причинам - "четырнадцатой", устроившей аварию, управлял 18-летний юноша без прав. А само смертельное ДТП случилось в шесть утра, когда разновозрастная компания, по всей видимости семья, отправилась по своим делам. При этом в переполненной машине ехали семь человек - то есть как минимум двое сидели на коленях у родственников.

- Авария произошла на девятом километре автодороги Усть-Лабинск - Упорная в районе станицы Некрасовской, - рассказала замначальника пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Элеонора Зайкина. - По предварительным данным, столкновение оказалось лобовым: водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в карету "скорой помощи". В результате на месте ДТП погибли шесть человек, находившиеся в автомобиле ВАЗ. Среди них - двое детей пяти и восьми лет, 22-летний парень и две местные жительницы 33 и 68 лет, а также сам 18-летний водитель машины. В полиции региона также сообщили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По свидетельству очевидцев происшествия, ВАЗ-2114 смяло наполовину - до задних дверей, так, что погибших, зажатых между искореженным металлом, даже не сразу удалось достать. У "скорой" также разворотило всю переднюю часть машины. В результате ДТП на трассе произошел затор, и прибывшим сотрудникам полиции пришлось несколько часов регулировать движение.

Как сообщили в минздраве региона, машина "скорой помощи" ехала на вызов к пациенту. После трагической аварии к этому больному направили другую бригаду, а на место ДТП, в свою очередь, отправились уже несколько машин "скорой помощи". "Все четверо пострадавших в ДТП были первоначально доставлены в ЦРБ Усть-Лабинского района, где им оказали необходимую помощь", - сообщили в минздраве Краснодарского края.

После этого стало известно, что санавиацией всех четверых доставили в краевую клиническую больницу Краснодара. По данным специалистов экстренных служб, различные травмы получили водитель "скорой" и два фельдшера. 11-летний подросток, который ехал в злополучном ВАЗ-2114, получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом обеих голеней, но удивительно, как он вообще смог выжить.

В этой истории поражает, что взрослые разрешили 18-летнему подростку управлять машиной, зная, что у него нет прав. При этом в автомобиль на колени к другим пассажирам посадили двух маленьких детей...