Новости

Россиянке Марии Бутиной назначили общественного адвоката 22:59
МИД РФ: США нацелена на демонтаж контроля над оружием 22:38
Александр Розенбаум спас пассажира на борту самолета 22:33
Венесуэла начнет использовать российскую систему ГЛОНАСС 22:14
В Анапе три дома загорелись на площади 500 квадратных метров 21:58
СМИ ошибочно сообщили о смерти режиссера Жана-Люка Годара 21:47
Главы МИД России и Германии обсудили ситуацию вокруг ДРСМД 21:46
Формат овертаймов на хоккейных ЧМ будет изменен 21:43
В Москве пойман тольяттинский маньяк, нападавший на женщин 21:35
Из-за акций "желтых жилетов" в Париже в субботу закроют Эйфелеву башню 21:18
У губернатора Подмосковья появился официальный сайт 21:11
В Норвегии в полицейском участке обнаружили взрывное устройство 21:06
Вице-премьер поручил провести мониторинг заросших лесом сельхозземель 20:40
В Ленобласти китайских туристов отправили в колонию за зимний поход 20:33
Видеоблогер Давидыч освобожден судом от наказания 20:22
Порошенко высмеяли в соцсети за пост с "котиком" 20:03
К 2024 году заработает единая госсистема маркировки товаров 20:01
Регистрация мобильного телефона будет стоить 100 рублей 20:01
В центре Великого Новгорода раскопали древнюю улицу 20:00
Лавров на полях СМИД ОБСЕ обсудил с коллегами ряд актуальных проблем 19:52
Черчесов получил премию "Человек года" 19:52
В Перми выставили на продажу автомобиль из сериала "Реальные пацаны" 19:35
Никита Михалков призвал прекратить кормить Голливуд 19:32
В Петербурге мужчину арестовали за обман пенсионеров 19:27
Путин поздравил "КамАЗ-мастер" с юбилеем 19:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
06.12.2018 21:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Анапе три дома загорелись на площади 500 квадратных метров

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

В Анапе пожарные тушат огонь, вспыхнувших в трех частных домовладениях.

В Саратовской области на пожаре погибли трехлетние братья

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании поступило дежурному около восьми часов вечера. Изначально огонь вспыхнул в двухэтажном доме по улице Терская. Прибывшие через шесть минут на место ЧП спасатели обнаружили, что существует угроза распространения огня на соседний дом.

Через 40 минут горели уже кровли трех домов на площади 500 квадратных метров. На тушение подано шесть стволов "Дельта".

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В тушении участвует 44 человека и 12 единиц техники. На место направлена испытательная пожарная лаборатория ГУ МЧС по краю.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили цены на газ
В Минобороны России оценили проход эсминца США
Нефть просела на 5 процентов и утянула за собой рубль
КС РФ признал законным соглашение между Чечней и Ингушетией
ЦБ аннулировал лицензии двух банков