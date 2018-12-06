В Анапе три дома загорелись на площади 500 квадратных метров

В Анапе пожарные тушат огонь, вспыхнувших в трех частных домовладениях.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании поступило дежурному около восьми часов вечера. Изначально огонь вспыхнул в двухэтажном доме по улице Терская. Прибывшие через шесть минут на место ЧП спасатели обнаружили, что существует угроза распространения огня на соседний дом.

Через 40 минут горели уже кровли трех домов на площади 500 квадратных метров. На тушение подано шесть стволов "Дельта".

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В тушении участвует 44 человека и 12 единиц техники. На место направлена испытательная пожарная лаборатория ГУ МЧС по краю.