В Госдуме оценили идею обмена главы ВМС Украины на задержанных моряков

Депутаты Госдумы прокомментировали заявление командующего ВМС Украины о том, что он готов отправиться в российскую тюрьму вместо моряков, задержанных при инциденте в Керченском проливе.

Ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что готов обменять самого себя на 24 украинских военнослужащих, задержанных за незаконное пересечение границы РФ у берегов Крыма, и сесть в тюрьму в России.

Зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий считает, что данное заявление сделано для того, чтобы привлечь внимание общественности и всех европейских институтов гражданского общества и заявить, что Россия "творит беспредел". Об этом он сказал в комментарии RT.

Воронченко сравнил его с волком в овечьей шкуре, "который вместе с Порошенко отправил людей на такую бездумную провокацию, а сегодня хочет показаться защитником своих людей".

Он назвал это заявление очередной провокацией, чтобы держать в тонусе мировое сообщество.

Депутат ГД от Крыма Руслан Бальбек заподозрил главу ВМС Украины в хитрости - помимо отсутствия предпосылок для обмена, существует вероятность, что сам командующий "даст стрекача в сторону украинской границы", сказал он РИА Новости.

- Да и глупо было бы дать ему возможность стать героем в глазах нации, - добавил депутат, отметив, что Воронченко известен своими громкими заявлениями, расходящимися с делом. Россия не меняет преступников на популистов, а Игорю Воронченко следовало думать о судьбе украинских моряков, когда он отправлял их на провокацию против России, заявил, в свою очередь, депутат Госдумы РФ от севастопольского региона Дмитрий Белик.

