Жители южнобережного поселка Утес вот уже три года вынуждены ходить за хлебом или спичками в ближайший магазин, прихватив с собой паспорт с местной регистрацией. И все потому, что им не повезло жить рядом с одноименным санаторием.

Дойдя до проходной здравницы, крымчане должны получить талон с указанием времени, когда они пересекли КПП, потому что потратить на покупки они могут не более получаса. В противном случае в следующий раз охрана может и не пустить. Об этом издевательстве над людьми знают местные чиновники, депутаты, прокуратура и прочие органы. И все они только пожимают плечами, говоря: все нормально, это по закону, ничего страшного.

"Террористы" поневоле

Поселок Утес на Южном берегу Крыма - райское место, жить в котором мечтал бы каждый, побывав здесь хоть раз. Рядом Медведь-гора, сказочно красивый мыс Плака и ласковое Черное море. Но вот уже три года как жизнь обитателей поселка превратилась в ад. В 2015 году санаторий наглухо закрыл ворота и калитки от посторонних, для прочей убедительности тут и там обмазав забор солидолом.

- И ладно бы за решеткой оказался только мемориальный парк, в котором мы выросли, он для нас родной, мы там каждую травинку знаем, но за частоколом остался и единственный в округе магазин, - говорит жительница поселка Наталья Криничная.

На этом месте магазин находится с советских времен, и по сей день в него вынужденно ходит весь поселок, поскольку другого вблизи нет. Три года назад, ссылаясь на закон "О противодействии терроризму", руководство здравницы ввело строгий режим на своей территории. С этого времени попасть в магазин жители Утеса могут только по пропускам, на которых отмечается время пересечения КПП. При себе нужно иметь паспорт с местной регистрацией. Если сначала на покупки утесовцы могли потратить час, то позже время сократили до получаса.

- Знаете, когда ввели такой режим, я отказалась туда ходить и терпеть эти унижения. Это просто какой-то геноцид по отношению к местным жителям, - негодует Галина Постникова. - Мы теперь за всеми покупками ездим в Алушту.

Прежде эти ворота были открыты для свободного прохода местных жителей. Фото: Сергей Винник/РГ

От поселка до города - 15 километров по трассе. Говорят, где-то существует короткая дорога - 10 километров, но машины есть не у всех, а общественным транспортом в Алушту не наездишься. Особенно страдают пожилые люди.

- Я сердечница, - рассказывает местная жительница Татьяна Подборонова. - Ходить быстро не могу. А чтобы попасть в магазин, мне нужно сделать крюк вокруг всего санатория.

Поселок подковой охватывает землю здравницы, и если раньше через ее территорию можно было пройти напрямую в магазин, то теперь пенсионерке нужно огибать по периметру весь парк, рискуя попасть под колеса "КамАЗов". Рядом идет большая стройка, а на узкой и кривой однополосной дороге даже двум легковушкам трудно разминуться. Для пешеходов места там и вовсе нет.

Продали землю дешево

А начиналась эта история 15 лет назад. Тогда решением сессии маломаякского сельсовета в декабре 2003 года акционерному обществу "Санаторий "Утес" продали 15 гектаров земли, на которых расположена здравница, с наложением сервитута - ограничения на пользование несколькими земельными участками общей площадью 0,895 гектаров в пределах санатория, для беспрепятственного прохода и проезда к магазину местного предпринимателя. Того самого магазина, который теперь стал режимным объектом. Однако меньше чем через год после продажи те же депутаты сервитут отменили. Хозяева своего слова - сами дали, сами забрали.

Стоимость земли под санаторием местные депутаты оценили в 29 гривен 32 копейки за квадратный метр. Все 15 с лишним гектаров обошлись в 4,4 миллиона гривен (826 тысяч долларов по курсу на то время). Причем и эту сумму новые владельцы выплачивали не сразу, а в рассрочку в течение трех лет. На таких условиях щедрые маломаякские депутаты продали скандальному санаторию целый мыс Плака - тот утес, в честь которого назван весь поселок. Теперь он в собственности здравницы. На ее же территории находится исторический памятник - замок княгини Гагариной, объект культурного наследия федерального значения и Александро-Невская домовая церковь, где покоится прах княгини, ландшафтный парк.

Вам отказано

Не желая мириться с ежедневными унизительными процедурами, сопровождающими покупку каждой буханки хлеба, жители стали стучаться во все инстанции, но отовсюду им приходят отписки в духе "ничего не поделаешь, санаторий - это же частная собственность". Симпатии чиновников на стороне администрации санатория, и ничего унизительного в таком режиме торговли они не видят

"Действия администрации не противоречат гражданским правоотношениям, ясно дают понять гражданам, что вход на участок без разрешения собственника не допускается", - написано в ответе главы администрации Алушты Галины Огневой на обращение местной активистки Лонны Жидковой. В другом ответе чиновницы подчеркивается, что "пропуск в магазин выдается бесплатно (!) на 30 минут без права посещения иных мест, контролируемых охраной".

К слову, "иные места" - это те самые памятники природы и архитектуры федерального и местного значения. Проверка прокуратуры установила, что администрация санатория навязывает посетителям экскурсионные услуги, и потребовала устранить нарушения. Но руководству здравницы на это наплевать, и посмотреть на замок княгини Гагариной можно только за деньги в составе экскурсионной группы. Билет стоит 200 рублей. И что им прокуратура!

Такие пропуска выдают местным жителям для похода в магазин. Фото: Сергей Винник/РГ

Но это, правда, самая скромная цена, потому что тут же на проходной можно ознакомиться с прейскурантом на другие услуги. Свадебная фотосессия молодоженов на фоне парка и замка стоит 5000 рублей. В цену входит парковка одной машины. То же самое с участием до 10 гостей - 10 000 рублей. А свадебная церемония на площади перед замком уже 40 000. За обряд на пристани просят 50 000 тысяч. Примечательно, что в расценки включен даже вид на Медведь-гору.

Что же касается установленных руководством санатория правил посещения местными жителями магазина, то здесь прокуратура нарушений не нашла, и по поводу установления сервитута рекомендовала утесовцам обращаться в горадминистрацию или суд. В полиции вообще видимо решили, что дело не стоит выеденного яйца и честно ответили, что "материалы проверки списаны в номенклатурное дело". Само руководство здравницы и подавно не намерено отменять режим для местных жителей.

- Я живу на территории санатория, паспорт у меня всегда при себе, ношу его в кармане и не вижу в этом никакой проблемы, - прокомментировал "РГ" особенности посещения магазина заместитель генерального директора санатория "Утес" по безопасности Сергей Рожков.

Все, что рассказывают местные жители, - это преувеличение, - считает он. Охрана санатория знает всех утесовцев в лицо и пропускает без паспортов. А режим - вынужденная мера от праздно шатающихся отдыхающих из поселка. Значит выдумали все местные житеди?

Любой здравомыслящий человек, прочитав эту статью, скажет: "Абсурд, какой-то паноптикум. В магазин по пропуску? Этого не может быть!". Но ведь может. И никому из чиновников даже не приходит в голову хотя бы помочь с открытием в поселке другого магазина или перенести существующий ближе к проходной. Их не волнует, что они толкают под колеса машин детей и пенсионеров, вынужденных идти пешком по дороге, где нет тротуара, и ездят большегрузы. Ничего не делать ведь проще всего.

P.S.

Из ответа прокурора Алушты Сергея Бродского о результатах проверки санатория "Утес" в августе 2018 года:

- Проверкой установлено, что АО "Утес" право посещения особоохраняемых природных территорий, а именно парк-памятник садово-паркового искусства "Утес-Карасан", а также других объектов, поставил в зависимость от получения экскурсионных услуг за плату, что является нарушением действующего законодательства. По факту выявленных нарушений в адрес директора АО "Утес" внесено предписание об устранении указанных нарушений.