В Крыму оценили масштабы коррупции

В 2018 году совершившие преступления коррупционного характера чиновники нанесли бюджету ущерб 78 миллионов рублей. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе заявил замруководителя управления процессуального контроля ГСУ СКР по Республике Крым Евгений Осадчук.

- Практически половина этой суммы была возмещена по результатам следствия, - сказал Осадчук. - Будет возмещена и остальная часть причиненного ущерба.

Всего в 2018 году в РК возбуждено около 200 дел по факту преступлений коррупционной направленности, в основном по фактам получения взяток. Расследование 97 таких дел завершено.

По словам начальника отдела прокуратуры РК по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Динары Каюмовой, в основном коррупционные преступления совершаются в строительной сфере при подготовке проектно-сметной документации: чиновники наживаются на завышении стоимости стройматериалов и объемов предстоящих работ. Причем, очень часто такие преступления совершаются при реализации ФЦП развития Крыма.

В свою очередь, председатель комитета по противодействию коррупции РК Александр Акшатин уточнил, что за два последних года за коррупционные действия в республике уволены 40 должностных лиц. И новые громкие уголовные дела планируются в ближайшие месяцы по итогам проводимых сейчас контрольных мероприятий.