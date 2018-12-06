Новости

Путин предложил странам ЕАЭС создать общую космическую группировку 15:00
Пойман мощный сигнал из далекой галактики 14:50
ФНС запустила сервис для уплаты налогов за третьих лиц 14:49
В Рязани нашли ошибки на надгробиях фронтовиков 14:47
Лавров: Отказ США от ДРСМД создает риски для Европы 14:34
В Грозном обсудили, как противостоять фейкам о Северном Кавказе 14:34
В Госдуме оценили идею обмена главы ВМС Украины на задержанных моряков 14:30
В Крыму оценили масштабы коррупции 14:23
Продажи автомобилей в России выросли на 10 процентов 14:20
Медведев рассказал о своих планах на отдых в новогодние праздники 14:14
Трейлер: второй сезон сериала "Двойник" покажут в России 14:11
Саммит ЕАЭС: Какие вопросы особенно важны для Беларуси 14:05
Полиция Петербурга проверит фонд Александра Сокурова 14:03
Медведев рассказал об "узнаваемых типажах" в сериале "Домашний арест" 14:02
Россия остается важнейшим торговым партнером Украины 13:59
Итан Хоук сыграет в "Городе головорезов" лидера Wu-Tang Clan RZA 13:52
Медведев рассказал о планах по борьбе с исчезновением лесов 13:42
СМИ: Николас Кейдж сыграет главную роль в новой экранизации Лавкрафта 13:42
Американку снимали в душе гостиницы скрытой камерой 13:41
Медведев рассказал о мерах по сдерживанию цен на бензин 13:40
Школьник с ножом в Жулебине час читал энциклопедию 13:38
Петербургская полиция показала видео с задержанным за обман ветерана 13:33
Медведев: Запрета на хождение доллара в России не будет 13:30
В Казани высоко оценили продукцию машиностроения Беларуси 13:29
"Яндекс.Такси" начал сообщать клиентам о снижении цен на поездки 13:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
06.12.2018 14:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму оценили масштабы коррупции

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В 2018 году совершившие преступления коррупционного характера чиновники нанесли бюджету ущерб 78 миллионов рублей. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе заявил замруководителя управления процессуального контроля ГСУ СКР по Республике Крым Евгений Осадчук.

Глава Крыма попросил ФСБ вернуть отданные на взятки два миллиона рублей

- Практически половина этой суммы была возмещена по результатам следствия, - сказал Осадчук. - Будет возмещена и остальная часть причиненного ущерба.

Всего в 2018 году в РК возбуждено около 200 дел по факту преступлений коррупционной направленности, в основном по фактам получения взяток. Расследование 97 таких дел завершено.

По словам начальника отдела прокуратуры РК по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Динары Каюмовой, в основном коррупционные преступления совершаются в строительной сфере при подготовке проектно-сметной документации: чиновники наживаются на завышении стоимости стройматериалов и объемов предстоящих работ. Причем, очень часто такие преступления совершаются при реализации ФЦП развития Крыма.

Фото: Евгения Новоженина/ РИА Новости
Мосгорсуд оставил под стражей вице-премьера Крыма Нахлупина

В свою очередь, председатель комитета по противодействию коррупции РК Александр Акшатин уточнил, что за два последних года за коррупционные действия в республике уволены 40 должностных лиц. И новые громкие уголовные дела планируются в ближайшие месяцы по итогам проводимых сейчас контрольных мероприятий.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Борьба с коррупцией
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев: Запрета на хождение доллара в России не будет
В Минобороны России оценили проход эсминца США
КС признал законным установление границы между Чечней и Ингушетией
ЦБ аннулировал лицензии двух банков
Росавиация: Столичные аэропорты работают в штатном режиме