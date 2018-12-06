В магазине Волгограда обнаружили тело 14-летнего школьника

В торговом зале одного из сетевых магазинов Волгограда было обнаружено тело 14-летнего подростка.

По данному факту следственным отделом по Тракторозаводскому району организована процессуальная проверка, сообщили в пресс-службе регионального СК.

По предварительным данным следствия, в этот день школьник совершал прогулку с друзьями. Неожиданно он почувствовал себя плохо, и товарищи завели его в ближайший магазин, где он потерял сознание. Несмотря на оперативно прибывшую бригаду скорой помощи, спасти мальчика не удалось. Первоначальная версия: подросток отравился токсичным веществом.

Как выяснили следователи, погибший школьник воспитывался в благополучной многодетной семье, которая в поле зрения органов системы профилактики никогда не попадала.