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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Роботы Маша и Иван напомнят о прививке

Текст: Лариса Ионова
Российская газета - Неделя - Юг России №7738 (275)
Система биометрической идентификации личности внедрена в детской городской поликлинике № 1.

Как рассказал главный врач Владислав Ерофеев, фейс-биометрия - это распознавание людей по параметрам лица. Те, кому затруднительно вводить многочисленные цифры страхового полиса, паспортные и другие данные, могут просто подойти к инфокиоску и нажать на специальную кнопку. Если пациент уже есть в базе, он будет идентифицирован и получит доступ к записи на прием. Ему останется выбрать врача и удобный день и время для посещения доктора.

Фото: Александр Корольков
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- Мгновенная и однозначная идентификация важна для того, чтобы пациент не должен был предоставлять какие-либо правоустанавливающие или медицинские документы, - говорит Владислав Ерофеев. - С помощью специального приложения компьютер захватывает изображение из видеопотока, измеряет тысячи параметров, характеризующих пространственное расположение анатомических ориентиров лица человека, на основе чего создается уникальный шаблон. По этим шаблонам программа сравнивает полученное изображение с другими ранее сохраненными, а затем оценивает, насколько изображения похожи друг на друга.

А еще в детской поликлинике работают роботы Мария и Иван. Мария - это робот основной детской поликлиники. Она выполняет обзвон, отправляет уведомления, напоминая родителям маленьких пациентов о записи на прием к врачу и рекомендованных медицинских консультациях.

Робот Иван создан в помощь пилотному федеральному проекту "Школьная медицина". Роботизированный сервис обратной связи с пациентом, в отличие от кол-центра, дает возможность совершать сотни телефонных звонков одновременно.

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