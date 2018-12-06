В реке Дон обнаружены боеприпасы Азовской речной флотилии

В Ростовской области при строительстве Багаевского гидроузла у хутора Арпачин обнаружено большое количество боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

- При исследовании дна реки Дон обнаружены семь 50-мм минометных мин, три артиллерийских снаряда, 2520 патронов калибра 7,62 мм и 239 патронов калибра 12,7 мм, - сообщили "РГ" в департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.

Предполагается, что боеприпасы принадлежали бронекатерам Азовской речной флотилии, которые были затоплены командами летом 1942 года.

Ранее у хутора Арпачин строителями были подняты остатки "речных танков" БК-201 и БК-205.

Место обнаружения взрывоопасных предметов взято под охрану полицейскими.