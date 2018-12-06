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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Югра признана одним из лидеров в России по качеству медицины

Текст: Елена Панова
Эксперты признали медицину Югры одной из самых качественных и безопасных в стране.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Департамент здравоохранения Югры стал лауреатом первой степени ежегодной премии "За качество и безопасность медицинской деятельности" среди органов управления здравоохранением субъектов России.

Награждение состоялось в рамках всероссийской научно-практической конференции "Медицина и качество-2018", завершившейся вчера в Москве. Ее участниками стали представители законодательных и исполнительных органов власти субъектов России, ведущие отечественные и зарубежные специалисты по качеству в сфере здравоохранения.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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Отметим, высокой награды здравоохранение региона удостоено не случайно. Это результат системной планомерной работы по улучшению качества медицинской помощи. О том, что качественная и безопасная медицина - одна из приоритетных задач в развитии региона, следует и из недавнего отчета перед жителями региона глава Югры Натальи Комаровой. В ходе обращения губернатор, в частности, отметила:

- В этом году из пилотной в промышленную эксплуатацию переведена система поддержки принятия врачебных решений, позволяющая каждому югорскому врачу в режиме реального времени получить рекомендации по диагностике и лечению заболевания. С начала года более 100 тысяч югорчан воспользовались электронными больничными листами. Задача на среднесрочную перспективу - перевести все медучреждения Югры на электронный документооборот. У югорчан должен быть доступ к своей электронной медицинской карте, рецептам лечащего врача.

По словам главы региона, еще одна магистральная задача - дальнейшее приближение медицинской помощи к человеку. В этом году открыт центр здоровья на базе Советской районной больницы, расширена сеть отделений поликлиник. Важное направление - включение в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи частных медцентров. Если пять лет назад в системе обязательного медицинского страхования работали тринадцать, то сейчас - 51 негосударственная медицинская организация. В этом году значительные финансовые ресурсы были направлены на обновление автопарка скорой помощи: приобретены 53, до конца года будут закуплены еще 112 автомашин.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Югра наметила амбициозные планы на следующий год

- За количеством, а точнее впереди него, должны следовать качество и эффективность, - отметила Наталья Комарова. - В портфеле проектов "бережливой поликлиники" участвуют 70 медицинских организаций, на выходе в каждой из них время контакта врача с пациентом должно вырасти вдвое.

Власти Югры ставят задачу в приоритетном порядке сосредоточиться на внедрении бережливых технологий при оказании медицинской помощи, в том числе оптимизировать действующие маршруты санитарной авиации.

С учетом предложений граждан будет создан филиал Центра медицины катастроф в Нягани, он необходим региону, чтобы сократить время прибытия авиамедицинских бригад на место вызова к жителям Октябрьского и Советского районов с 1,5-2 часов до 20-40 минут, а затраченное время на выполнение санитарно-авиационных медицинских эвакуаций - в 4,5 раза.

За 5 лет по программе "Земский доктор" в округ были привлечены 364 врача. По статистике, обеспеченность врачами в Югре на 38 процентов выше, чем в среднем по России. Но власти стремятся завершить ликвидацию кадрового дефицита, в том числе через реализацию механизма "один врач - две специальности".

Особым аспектом 2019 года в Югре ставится развитие "детского" и "семейного" здравоохранения.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Глава Югры назвала главные итоги развития региона в уходящем году

Очень интересный и показательный факт: Югра - один из немногих регионов, где сохранилась школьная стоматология. Она включает 142 кабинета. Ежегодно в округе 82 процента школьников проходят осмотры и санацию полости рта, половина из них проходят осмотры именно в школах.

- Мы начали работу по переоснащению школьных стоматологических кабинетов, - рассказала глава Югры - Уже приобретены 86 стоматологических установок. Подобные меры позволят увеличить охват школьников профилактическими осмотрами специалистами стоматологического профиля с 82 до 90 процентов. В 2019 году каждый школьник должен пройти профилактический осмотр стоматолога, в том числе не покидая границ школы, не прерывая учебный процесс.

Благодаря эффективной системе выхаживания недоношенных новорожденных, в этом году в Югре удалось снизить показатель младенческой смертности. По этому показателю регион входит в топ-10 лучших систем здравоохранения мира. В 2019 году должен быть открыт Центр охраны материнства и детства в Сургуте, лаборатория высоких биомедицинских технологий. Последняя возьмет на себя перспективные геномные исследования, в том числе изучение генома жителей арктической и субарктической территорий, выявление взаимосвязи геномных нарушений с риском возникновения различных заболеваний. Планка работы нового центра должна соответствовать самым высоким запросам югорчан.

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