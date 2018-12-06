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06.12.2018 21:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сон под охраной

Медведь залег в спячку на промплощадке Снежинска
Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Федеральный выпуск №7739 (276)
На южном Урале найдено живое подтверждение расхожей шутке о том, что в России медведи по улицам бродят. В закрытом городе Снежинске косолапый устроился на зимовку неподалеку от котельной промплощадки N 10 и всего в двух километрах от городской автотрассы.

На незваного гостя случайно наткнулся местный житель, отправившийся в лес на поиски пропавшей собаки. Он немедленно сообщил о находке егерям охотхозяйства, которые решили хищника не тревожить, а последить за ним с помощью беспилотника. "Хозяин тайги" пару дней деловито обустраивал себе лежанку из сухой травы и валежника, изрядно поворочался в импровизированном гнезде и, когда его слегка присыпало снегом, уснул.

- Все бы ничего, если б не нездоровый интерес к хищнику со стороны особо отчаянных горожан, - посетовали корреспонденту "РГ" в мэрии. - Слухи о мишке в городе разнеслись мгновенно. И многие решили во что бы то ни стало пойти на него посмотреть, а еще лучше - сделать селфи. Пришлось перекрыть все подъездные пути. Иначе жди беды.

Фото: РГ
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Судьбу косолапого пришлось решать на экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Охотники сообщили, что в городской черте его заметили еще осенью - он промышлял неподалеку от садов, и, видимо, хорошо освоился на территории периметра ЗАТО. Именно этим можно объяснить нехарактерное для хищников поведение - обычно медведи уходят на зимовку в труднодоступные районы. Но этот еще очень молод и неопытен.

Пришлось рассматривать все варианты обеспечения безопасности людей, начиная с отстрела животного, облавы с собаками, которая могла бы отогнать его подальше от города, усыпления транквилизаторами для перевозки в глухой лес или помещения в зоопарк. К счастью для мишки, эти варианты признаны не только негуманными, но и небезопасными. К примеру, усыпить транквилизатором можно с 20 метров. Но подпустит ли зверь так близко?

- Сейчас мишка отдыхает, но спит очень чутко, - пояснил ведущий специалист госохотнадзора минэкологии региона Виктор Кочутин. - Любое неосторожное движение приведет к тому, что мы сделаем из него медведя-шатуна, который уже не заляжет, ему нужно будет искать пищу, он пойдет ее добывать и, возможно, даже начнет нападать на людей.

Атомщики решили охранять сон косолапого, организовав для этого круглосуточное дежурство, установив предупредительные аншлаги и фотоловушки на расстоянии 200 метров от лежбища. Выгул собак в лесном массиве запрещен, а на въезде организован временный пост ГИБДД.

Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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