В декабре на Ямале планируется подписать концессионное соглашение о строительстве моста через реку Пур.

Это одна из крупнейших рек автономии: возле поселка Уренгой ширина ее русла достигает тысячи метров. Мост через Пур, которого долго ждут и жители округа, и производственники, появится через 2,5 года. О том, что к строительству приступят в ближайшие месяцы, рассказал глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

- Начнем уже этой зимой, - сообщил губернатор, - для чего потребовалось менять даже федеральные законы. Но вся работа сделана. Я уверен: у нас все получится в срок и в двадцать первом году мы наконец-то соединим наши берега.

В конце ноября в округе определили участника 15-летнего концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации участка автомобильной дороги общего пользования между микрорайоном Нового Уренгоя Коротчаево и селом Красноселькуп, включая мост через Пур. Сметная стоимость проекта - около 10 миллиардов рублей. В декабре после проверки всей документации соглашение должно быть подписано.

Планируется, что местные жители будут ездить через новый мост бесплатно. Окупят возведение сооружения за счет грузовой техники, тем более что и сегодня три четверти трафика через Пур - машины грузоподъемностью более десяти тонн. По оценке экспертов, эксплуатация моста позволит снизить затраты на развитие нефтегазовых проектов, в частности, по "ту" сторону Пура "Газпром добыча Ямбург" разрабатывает Заполярное месторождение, где продолжается строительство промышленных объектов. Кроме того, новый мост даст возможность северянам передвигаться быстрей и безопасней, а также покупать в магазинах свежие и сезонные продукты независимо от "фактора переправы".

Пока перебраться через реку непросто: в межсезонье используют судно на воздушной подушке, в остальное время - дорогу, проложенную по понтонам. Этой осенью наплавную переправу модернизировали: вместо старых "гуляющих" понтонов смонтировали новые, широкие, так что машины могли двигаться в две полосы и еще оставались дорожки для пешеходов.