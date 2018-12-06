Опрос: 21 процент свердловчан останутся без новогоднего корпоратива

В кануне новогодних праздников многие фирмы готовятся устроить для своих сотрудников корпоративные вечера. Аналитики спросили свердловчан: будут ли они отмечать праздник с коллегами, и 21 процент респондентов признались, что у них на работе не приняты такие совместные посиделки.

"Собираться в кафе, ресторанах или клубах предпочитают представители медицинской сферы (55 процентов) и юристы (40 процентов). А вот корпоративы на внешних площадках популярнее в сфере добычи сырья (50 процентов), у банковских сотрудников и в IT-отрасли (по 47 процентов)", - сообщает служба исследований HeadHunter.

Почти в половине случаев организацией в офисе или в ресторане занимаются специалисты по персоналу. Только в пяти процентах случаев эту функцию предприятие отдает на откуп приглашенному агентству.

Кстати, некоторое опрошенные (9 процентов) признавались: иногда на корпоративе случаются казусы, которые могут способствовать увольнению сотрудника.

Аналитики приводят несколько примеров неподобающего поведения на праздниках: "в ресторане разбил унитаз, уронил фонарный столб, устроил драку", "сотрудник попытался украсть сумку коллеги, заметили, остановили, после корпоратива уволили". И так далее.

"Чаще других от праздника отказываются предприятия из сферы автомобильного бизнеса, реже всего - из таких отраслей закупки и маркетинг", - резюмируют исследователи.