Новости

В Москве грузовик протаранил автобус, есть пострадавшие 10:18
Названа причина крушения самолета ВВС США 10:15
Group-IB зафиксировала новую кибератаку на российские банки 10:14
Под Иркутском верблюды Славик и Сережа попали в ДТП 10:12
Росавиация: Столичные аэропорты работают в штатном режиме 10:10
Кроссовер Hyundai Creta установил рекорд продаж в России 10:04
Экипажи морских судов проголосовали на выборах главы Приморья 09:56
В реке Дон обнаружены боеприпасы Азовской речной флотилии 09:47
Гидрометцентр: Выпавший в Москве снег не растает до весны 09:44
В ЕАО пропал девятилетний ребенок 09:43
Лукашенко примет участие в саммитах ЕАЭС и СНГ 09:38
В Астраханской области в ДТП с автобусом пострадали пять человек 09:20
Эксперты обсудят последствия внедрения новых технологий на конференции EMERTECH 2018 09:16
В Перми под колесами локомотива погиб старшеклассник 09:14
На Кубани шесть человек погибли в ДТП со "скорой" 09:09
Видео: У внедорожника на полном ходу оторвалось колесо 09:02
Посол ФРГ на Украине высказался против ужесточения антироссийских санкций 08:54
Внедрение нового стандарта для автономеров предложили перенести 08:50
Россиянин скончался в миграционной тюрьме США 08:47
Почти 2 тысячи операций сделали за три года на гамма-ноже столичные врачи 08:37
Роскачество составило рейтинг смартфонов 08:00
США направят свой боевой корабль в Черное море 07:58
У берегов Японии нашли второго пропавшего после ЧП с самолетами США 07:37
В Екатеринбурге эвакуировали общежитие из-за пожара 07:26
В Хабаровском крае произошел крупный пожар в фермерском хозяйстве 07:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
06.12.2018 08:51
Проект: В регионах

Выгоды соседства

Власти Южного Урала поддерживают развитие связей бизнеса региона с Китаем
Текст: Арина Михайлова (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО №7737 (274)
Объединение лучших цифровых технологий для расширения возможностей предпринимателей стало центральной темой IV Российско-Китайского форума малого и среднего бизнеса, который прошел в Челябинске. Столица Южного Урала не случайно стала площадкой для проведения мероприятия: в этом году товарооборот между Челябинской областью и Поднебесной вырос на 30 процентов и достиг полумиллиарда долларов США. Причем тесные деловые контакты с предпринимателями из Китая удалось наладить не только крупным предприятиям региона, но и небольшим экспортоориентированным компаниям.
Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области Губернатор Борис Дубровский (слева) и бизнес-омбудсмен Борис Титов считают важнейшей задачей власти поддержку малых предприятий-экспортеров. Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области
Губернатор Борис Дубровский (слева) и бизнес-омбудсмен Борис Титов считают важнейшей задачей власти поддержку малых предприятий-экспортеров. Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

- Именно малый бизнес является примером народной дипломатии, он развивает важные для простых людей предприятия, - отметил на открытии форума председатель российско-китайского комитета мира, дружбы и развития, уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов.

По его словам, в последнее время отношения между странами достигли наивысшей точки развития. Челябинская область активно развивала связи с целым рядом китайских провинций: СУАР, Гуандун, Шэньси, Хубэй, а особенно Хэйлунцзян. Представители бизнес-сообщества последней в июле 2018-го посетили Челябинск для участия в конференции по промышленному и научно-техническому сотрудничеству. По инициативе губернатора Челябинской области для укрепления связей с провинцией Хэйлунцзян в этом году создана специальная рабочая группа, основная задача которой - снять бюрократические препоны, максимально облегчить и упростить диалог представителей двух регионов для повышения эффективности совместной работы.

В итоге более динамично стало продвигаться сотрудничество как в традиционных для промышленных регионов сферах - поставках производственного оборудования, черных металлов, электрических машин, так и в новых, включающих экспорт продуктов и IT-технологий. В этом году товарооборот между Челябинской областью и провинцией Хэйлунцзян превысил 100 миллиардов долларов.

- Мы рады, что торговые отношения активно развиваются, - говорит заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян  Чэн Чжемин. - Сближение наших стран обеспечило максимальный результат в таких отраслях, как авиационное строительство, приборостроение и других.

Особым направлением сотрудничества, где отмечается рост товарооборота, считается IT-отрасль. Неудивительно, что именно цифровые технологии стали главной темой IV Российско-Китайского форума - прежде всего их роль в развитии экономического сотрудничества.

- Сейчас прорабатываются сразу несколько масштабных проектов, один из которых связан со строительством на Южном Урале центра обработки данных, - рассказывает министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов. - Определена площадка для размещения такого центра, рассчитаны тарифы, китайские коллеги изучают экономику проекта.

По его словам, интерес к созданию центра обработки данных на Южном Урале обоюдный, поскольку региону реализация проекта даст новые рабочие места, инвестиции, а для китайских коллег это возможность транслировать свои передовые технологии в Россию.

В 2018-м товарооборот между Челябинской областью и КНР вырос на 30 процентов и достиг полумиллиарда долларов

Отметим, что многие IT-компании Челябинской области уже давно успешно сотрудничают с китайскими коллегами в сфере развития и внедрения цифровых технологий в повседневную жизнь. Так, одна из крупных южноуральских фирм, специализирующаяся на разработке инфраструктурных IT-проектов, в июле этого года заключила соглашение о внедрении электронной платформы "Активный гражданин" на территории Поднебесной, поскольку в Китае до сих пор ничего подобного не существовало (к слову, на Южном Урале сервисы "Умного города" развиваются давно и успешно, а Челябинск и Сатка стали пилотными территориями федерального проекта). Миасская компания, выпускающая биометрическое оборудование, а также предприятия, производящие измерительную технику, тоже активно выходят на рынок КНР.

Прорыв в южноуральской IT-сфере стал возможен благодаря системе мер господдержки, действующей в регионе с 2015 года. В ее основе комплекс налоговых льгот и преференций, позволяющих бизнесу концентрировать ресурсы на коммерциализации проектов и выводе их на внешние рынки. В результате за три года число IT-компаний в регионе увеличилось на 30 процентов, многие успешно вышли на мировой рынок.

По словам китайских экспертов, именно сфера информтехнологий может стать ключевой в развитии отношений. В Челябинской области очень сильные кадры, поэтому местные компании могут предложить партнерам немало прорывных решений.

- Бизнес хочет получить столь же удобные сервисы, какие, например, имеют рядовые граждане, покупая товары на глобальных торговых площадках Китая, - говорит Олег Высоков, директор по развитию бизнеса группы компаний, разработавшей электронную площадку "Активный гражданин" и мобильную версию портала госуслуг. - Пока при экспорте товаров и услуг у компаний возникает слишком много проблем и вопросов.

Он предлагает максимально упростить сервис поиска бизнес-решений в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД), и в евро-азиатском пространстве уже разрабатывается электронная площадка для управления ВЭД субъектов малого и среднего бизнеса. Однако большая часть руководителей небольших компаний по-прежнему предпочитает договариваться по старинке, проводя деловые переговоры с зарубежными партнерами с глазу на глаз. На Российско-Китайском форуме с этой целью специально проводились B2B переговоры.

- На форуме удалось договориться о старте поставок златоустовской гравюры в Пекин, пробная партия - тысяча изделий - поступит в ближайшее время, - говорит генеральный директор оружейной фабрики Валерий Томея.

Представители КНР проявили большой интерес не только к уникальным изделиям. В Поднебесной давно ценят экологически чистые продукты питания, поэтому еще одной стратегически важной отраслью для развития сотрудничества стал АПК: в следующем году предстоит начать поставку мяса птицы, молока, а также зерна. Отметим, что региональные власти компенсируют аграриям часть затрат на транспортировку товаров железнодорожным транспортом к местам перехода границы: в прошлом году возместили 9,5 миллиона рублей, в нынешнем субсидии составят 22,8 миллиона. В следующем году поддержку получат и экспортеры, доставляющие продукцию автотранспортом: на эти цели в бюджете региона предусмотрено 67 миллионов рублей.

Комментарий

Борис Дубровский, губернатор Челябинской области:

- Челябинская область достаточно активно нарабатывает деловые связи. Так, в июле 2018 года мы принимали большую делегацию из провинции Хэйлунцзян. Состоялось более тысячи двусторонних встреч. В формате В2В работали свыше 350 российских предприятий. Часть из них уже активно сотрудничает с Китаем, другие только начинают этот путь, и нынешний форум - хорошая возможность для старта. Мы ожидаем от него увеличения товарооборота с КНР.

Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посол ФРГ на Украине высказался против ужесточения антироссийских санкций
Внедрение нового стандарта для автономеров предложили перенести
США направят свой боевой корабль в Черное море
Великобритания приостанавливает выдачу "золотых виз"
Сбербанк изменил способы перевода денег на кредитные карты