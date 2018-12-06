Объединение лучших цифровых технологий для расширения возможностей предпринимателей стало центральной темой IV Российско-Китайского форума малого и среднего бизнеса, который прошел в Челябинске. Столица Южного Урала не случайно стала площадкой для проведения мероприятия: в этом году товарооборот между Челябинской областью и Поднебесной вырос на 30 процентов и достиг полумиллиарда долларов США. Причем тесные деловые контакты с предпринимателями из Китая удалось наладить не только крупным предприятиям региона, но и небольшим экспортоориентированным компаниям.

- Именно малый бизнес является примером народной дипломатии, он развивает важные для простых людей предприятия, - отметил на открытии форума председатель российско-китайского комитета мира, дружбы и развития, уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов.

По его словам, в последнее время отношения между странами достигли наивысшей точки развития. Челябинская область активно развивала связи с целым рядом китайских провинций: СУАР, Гуандун, Шэньси, Хубэй, а особенно Хэйлунцзян. Представители бизнес-сообщества последней в июле 2018-го посетили Челябинск для участия в конференции по промышленному и научно-техническому сотрудничеству. По инициативе губернатора Челябинской области для укрепления связей с провинцией Хэйлунцзян в этом году создана специальная рабочая группа, основная задача которой - снять бюрократические препоны, максимально облегчить и упростить диалог представителей двух регионов для повышения эффективности совместной работы.

В итоге более динамично стало продвигаться сотрудничество как в традиционных для промышленных регионов сферах - поставках производственного оборудования, черных металлов, электрических машин, так и в новых, включающих экспорт продуктов и IT-технологий. В этом году товарооборот между Челябинской областью и провинцией Хэйлунцзян превысил 100 миллиардов долларов.

- Мы рады, что торговые отношения активно развиваются, - говорит заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян Чэн Чжемин. - Сближение наших стран обеспечило максимальный результат в таких отраслях, как авиационное строительство, приборостроение и других.

Особым направлением сотрудничества, где отмечается рост товарооборота, считается IT-отрасль. Неудивительно, что именно цифровые технологии стали главной темой IV Российско-Китайского форума - прежде всего их роль в развитии экономического сотрудничества.

- Сейчас прорабатываются сразу несколько масштабных проектов, один из которых связан со строительством на Южном Урале центра обработки данных, - рассказывает министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов. - Определена площадка для размещения такого центра, рассчитаны тарифы, китайские коллеги изучают экономику проекта.

По его словам, интерес к созданию центра обработки данных на Южном Урале обоюдный, поскольку региону реализация проекта даст новые рабочие места, инвестиции, а для китайских коллег это возможность транслировать свои передовые технологии в Россию.

В 2018-м товарооборот между Челябинской областью и КНР вырос на 30 процентов и достиг полумиллиарда долларов

Отметим, что многие IT-компании Челябинской области уже давно успешно сотрудничают с китайскими коллегами в сфере развития и внедрения цифровых технологий в повседневную жизнь. Так, одна из крупных южноуральских фирм, специализирующаяся на разработке инфраструктурных IT-проектов, в июле этого года заключила соглашение о внедрении электронной платформы "Активный гражданин" на территории Поднебесной, поскольку в Китае до сих пор ничего подобного не существовало (к слову, на Южном Урале сервисы "Умного города" развиваются давно и успешно, а Челябинск и Сатка стали пилотными территориями федерального проекта). Миасская компания, выпускающая биометрическое оборудование, а также предприятия, производящие измерительную технику, тоже активно выходят на рынок КНР.

Прорыв в южноуральской IT-сфере стал возможен благодаря системе мер господдержки, действующей в регионе с 2015 года. В ее основе комплекс налоговых льгот и преференций, позволяющих бизнесу концентрировать ресурсы на коммерциализации проектов и выводе их на внешние рынки. В результате за три года число IT-компаний в регионе увеличилось на 30 процентов, многие успешно вышли на мировой рынок.

По словам китайских экспертов, именно сфера информтехнологий может стать ключевой в развитии отношений. В Челябинской области очень сильные кадры, поэтому местные компании могут предложить партнерам немало прорывных решений.

- Бизнес хочет получить столь же удобные сервисы, какие, например, имеют рядовые граждане, покупая товары на глобальных торговых площадках Китая, - говорит Олег Высоков, директор по развитию бизнеса группы компаний, разработавшей электронную площадку "Активный гражданин" и мобильную версию портала госуслуг. - Пока при экспорте товаров и услуг у компаний возникает слишком много проблем и вопросов.

Он предлагает максимально упростить сервис поиска бизнес-решений в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД), и в евро-азиатском пространстве уже разрабатывается электронная площадка для управления ВЭД субъектов малого и среднего бизнеса. Однако большая часть руководителей небольших компаний по-прежнему предпочитает договариваться по старинке, проводя деловые переговоры с зарубежными партнерами с глазу на глаз. На Российско-Китайском форуме с этой целью специально проводились B2B переговоры.

- На форуме удалось договориться о старте поставок златоустовской гравюры в Пекин, пробная партия - тысяча изделий - поступит в ближайшее время, - говорит генеральный директор оружейной фабрики Валерий Томея.

Представители КНР проявили большой интерес не только к уникальным изделиям. В Поднебесной давно ценят экологически чистые продукты питания, поэтому еще одной стратегически важной отраслью для развития сотрудничества стал АПК: в следующем году предстоит начать поставку мяса птицы, молока, а также зерна. Отметим, что региональные власти компенсируют аграриям часть затрат на транспортировку товаров железнодорожным транспортом к местам перехода границы: в прошлом году возместили 9,5 миллиона рублей, в нынешнем субсидии составят 22,8 миллиона. В следующем году поддержку получат и экспортеры, доставляющие продукцию автотранспортом: на эти цели в бюджете региона предусмотрено 67 миллионов рублей.

Комментарий

Борис Дубровский, губернатор Челябинской области:

- Челябинская область достаточно активно нарабатывает деловые связи. Так, в июле 2018 года мы принимали большую делегацию из провинции Хэйлунцзян. Состоялось более тысячи двусторонних встреч. В формате В2В работали свыше 350 российских предприятий. Часть из них уже активно сотрудничает с Китаем, другие только начинают этот путь, и нынешний форум - хорошая возможность для старта. Мы ожидаем от него увеличения товарооборота с КНР.