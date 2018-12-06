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06.12.2018 13:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Уральские ученые придумали методику лечения склероза и аутизма

Текст: Екатерина Призова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Технологию, способную исцелить множество заболеваний головного мозга, разработали уральские ученые. По их словам, аналогов ей в мире не существует, а эффективность методики уже подтвердили клинические испытания и обнародована в британском научном журнале Mobile Information Systems.

Речь идет об аппаратно-информационной системе, которая состоит из двух блоков. Первый - аппарат нейростимуляции: два многоэлементных электрода, которые крепятся на шее, где располагаются центры управления жизненно важными функциями (такими как глотание, например). Второй блок - смартфон со специальным приложением, который находится у врача. Связь между гаджетом и аппаратом нейростимуляции идет через Bluetooth.

Фото: depositphotos.com
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"Клинические испытания системы подтвердили ее эффективность в реабилитации больных, страдающих от последствий инсультов, черепно-мозговых травм, повреждений головного мозга в результате отравлений, нейроинфекций, болезней Альцгеймера, Паркинсона и так далее", - цитирует пресс-служба УрФУ доцента кафедры психиатрии медицинского госуниверситета Тимура Петренко.

Результаты поражают. Вот лишь неполный список состояний, которые удалось облегчить с помощью новой методики: вегетативное состояние, рассеянный склероз, мигрень, аутизм, заикание, возрастная дегенерация зрения и многие другие.

"Деликатная, безболезненная электростимуляция пространственно-распределенным полем низкочастотных монополярных импульсов тока оказывает благотворное влияние на серое вещество и кору головного мозга, таламус, гипоталамус, мозжечок, мозговые артерии, обонятельную систему, ствол головного и вегетативные ядра спинного мозга", - говорит профессор и руководитель проекта Владимир Кубланов.

Новинка эта - в некотором роде эволюционный скачок телемедицины. Как поясняет один из разработчиков Михаил Бабич, удобство системы в том, что пациент проходит реабилитацию, не выходя из дома: доктор удаленно онлайн управляет системой и контролирует одновременно до десятка пациентов, которые в этот момент находятся в состоянии покоя или, напротив, под нагрузками (беговая дорожка, велотренажер).

Сведения о состоянии пациентов передаются на сервер клиники. Врач, таким образом, получает данные для диагноза, подбора препаратов и методики лечения.;

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