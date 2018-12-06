В Югре в автомобильной аварии погибли два человека

В Югре в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека.

Авария произошла сегодня в районе двух часов дня на подъезде к Сургуту. Как сообщают в пресс-службе МВД по ХМАО, виновником ДТП, вероятно, стала водитель Hyundai - девушка не справилась с управлением и наехала на металлическое ограждение дороги. От удара машину выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с Mercedes и большегрузом.

Из-за полученных травм 21-летний водитель Hyundai погибла на месте. Ее пассажирка скончалась в карете скорой помощи. Водитель и еще двое людей из Mercedes получили травмы различной степени тяжести.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.