Возможно ли объединение современного российского общества

В последнее время экономические новости не радуют, и понятно, что в период кризиса все затягивают пояса. На этой нервной почве вдруг случилось еще и словесное недержание у чиновников по всей России: то посоветуют на "макарошки" перейти, то военными временами попрекнут, то велят рожать побольше, а то вдруг откажутся - мол, нет, мы не просили, так что вы к нам без претензий.

У людей сразу самооценка понижается - едим много, рожаем мало, болеем часто, соглашаемся на зарплаты всех оттенков серого, период дожития затягиваем. "Наше правительство живет на одной планете, мы на другой", - припечатывают соцсети. Трещины, кажется, идут по всем направлениям: бедные троллят богатых, оппозиционеры клеймят сторонников власти, водители ненавидят пешеходов, учителя лупят детей, дети запинывают одноклассников, агрессия разливается в воздухе, центробежная сила растаскивает людей по разные стороны баррикад, а объединяют россиян, безусловно, только дорожные пробки.

На этом тревожном фоне в Екатеринбурге собирается первый Съезд народов Урала - вполне представительный форум, участники которого обсуждают, как идет реализация указа президента о Стратегии государственной национальной политики на ближайшие годы. Пункты программы радуют слух и заряжают оптимизмом: "Все народы, как звезды", "Россия - наш общий дом", "Вместе у нас больше возможностей". И под общее приподнятое настроение один из гостей форума член Общественной палаты Российской Федерации и Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Иосиф Дискин говорит то, о чем все давно хотели сказать, но отчего-то никто не решался:

- Общероссийское единство - это не только и не столько межнациональное и межрелигиозное, это единство вне зависимости от национальной, религиозной и социальной принадлежности. И даже вне зависимости от политических пристрастий. Достижение и главный результат государственной национальной политики заключаются в том, что межнациональные и межрелигиозные отношения уже не являются значимым источником напряжений и конфликтов. Разумеется, это не повод для ослабления усилий, но возможность сменить приоритеты.

Иосиф Евгеньевич, в самом деле, если демаркационная линия проходит не по линии национальных различий, потому что прививка интернационализма, полученная во времена СССР, дала обществу стойкий и работающий иммунитет, то, стало быть, нужно сосредоточиться на решении более важных задач?

Иосиф Дискин: Несомненно. Президент обозначил сверхзадачу российского прорыва: "Мы должны обеспечить такой рывок в развитии страны по всем направлениям, чтобы, даже если в жизни страны наступят какие-то сбои, Россия все равно шла бы вперед". Сегодня существует множество внешних и внутренних угроз и вызовов, без адекватных ответов на них слишком велика угроза национального упадка и "сброса" в "третий мир". Без консолидации общества у нас мало шансов на прорыв.

На какой почве могут объединиться сегодня чиновник и простой человек, миллиардер и тот, кому едва хватает зарплаты?

Иосиф Дискин: Я опять хочу сослаться на президента, который говорит: фундаментом патриотизма должно быть понимание того, что Россия - наша общая родина и что ее судьба будет в большой степени определять судьбу каждого. Кому много дано, с того много и спрашивается. И мы должны сделать так, чтобы наш бизнес был более ответственным, а чиновники - большими гражданами.

Как это осуществить?

Иосиф Дискин: Проблема в воспитании. Например, в Америке неприлично иметь навороченные автомобили, государственные чиновники никогда не будут ходить с дорогими часами и в костюмах от Армани. Это не вопрос репрессий, повторю, это вопрос воспитания. Должно быть понимание гражданства. Я знаю, многие очень крупные бизнесмены гордятся тем, какую картину они подарили в музей, сколько денег дали университету, который когда-то окончили, и так далее. Могу привести еще один пример. В Корее, когда разразился кризис, стояли километровые очереди, люди сдавали драгоценности и деньги в фонд страны. Это был заем на тридцать лет, потом тридцать лет государство расплачивалось - они вытащили Корею. Вот это деятельное единство.

Вы сейчас сказали: воспитание - главное. Но мы за последние годы, как мне кажется, ничего здесь не приобрели, скорее потеряли.

Иосиф Дискин: Да, проблема воспитания, социализации на долгое время ушла из фокуса внимания школы. Но сегодня ситуация явно меняется. Надо прямо говорить: должно быть патриотическое движение в школе. Другой вопрос - семья плохо справляется с функциями социализации и воспитания. Это, конечно, наша кара за девяностые годы. Семьям было так тяжело решать свои повседневные проблемы, что у них не оставалось сил, возможностей и ресурсов заниматься воспитанием. Но сегодня мы видим резкий всплеск внешкольного воспитания. Выздоравливает страна. Медленно, не так, как хотелось бы, но все же.

Только структуры гражданского общества, только люди глубоко искренние и глубоко мотивированные могут что-либо изменить

Мы понимаем: тяжелое наследие девяностых надо перебороть. А позитивные изменения идут очень медленно. Почему?

Иосиф Дискин: Есть люди, которые искренне переживают за судьбу нашего Отечества. У нас общее представление о результате, но разные пути. Мысль о том, что необходимо терпеливо двигаться, воспитывать, понимать: только через единство мы можем строить государство - им представляется неправильной. По их мнению, можно просто перепрыгнуть через все буераки-реки-раки и, разрушив существующее, не устраивающее их государство, построить новое по образцам и лекалам Запада. И вот эти люди внутренне глубоко мотивированы, как были мотивированы диссиденты, они готовы жертвовать и благополучием, и здоровьем, а иногда и жизнью, как на войне. Но это война не столько против режима, сколько против собственного народа. Как сказал герой одного фильма, "они на войне, а мы работаем". Оттого и медленно.

Ваш тезис: нужно вернуть принципиальность - в отношения, в оценки. Раньше на общем собрании коллектива, комсомольской или партийной организации люди говорили товарищу: ты поступил недостойно. Сегодня чем это можно заменить?

Иосиф Дискин: В комсомоле и пионерии были идеологические переборы, но это механизмы горизонтального взаимодействия, выражения взаимной требовательности. Вот почему именно протестанты создали капитализм как эффективную систему? Протестанты, а до этого иудеи - это сообщества, где существовало горизонтальное взаимодействие и обсуждение нравственно-этических требований друг к другу. В нашем обществе тоже происходят такие взаимодействия, только из них исключены принципиальность, требовательность и нравственность.

Так кто же должен первым начать? И с чего?

Иосиф Дискин: Мы должны начать. С себя. Это последнее, что должно исходить сверху, последнее! Ничего, кроме лжи и лицемерия, выдвижение этой проблемы сверху не даст. Только структуры гражданского общества, только люди глубоко искренние и глубоко мотивированные могут что-либо изменить. Гельвеций говорил: нравственность соблюдается либо со страстью, либо никак. Это должна быть не война, но страстная борьба за нравственное очищение общества. При этом ограниченная пониманием, что фанатизм - надежный способ разрушить общество. Трудно? Безумно трудно. Ходим по лезвию бритвы. Но общество уже пришло к осознанию необходимости и возможности действовать. Мы пережили Крым, пережили мощный патриотический подъем. Мы сохранили память о том, что нас могут объединять общие нравственные переживания. И это тот самый якорь, который нас должен держать.

Ключевой вопрос

Как вернуть нравственность в общество, в политику?

Иосиф Дискин: Для начала необходимо договориться о критериях нравственности. Композиторы "Могучей кучки" говорили: мы не пишем музыку, мы берем музыку у народа, облагораживаем ее и возвращаем. Здесь ровно та же история. Необходимо выяснить, что коренится в живом нравственном народном чувстве, вытащить это аналитическими средствами и сделать реальными критериями жизни. Очень непростая проблема.

Справка "РГ"

Иосиф Дискин родился в 1948 году в Москве. Окончил факультет экономической кибернетики Московского института народного хозяйства им. Плеханова по специальности "экономист-математик". Доктор экономических наук, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". Член Совета Общественной палаты РФ. Председатель комиссии Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. Член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям. Член Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации Федерального собрания РФ. Заместитель председателя научного совета Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Член Общественного совета при Министерстве экономического развития РФ.