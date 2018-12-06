Россия 1 покажет документальный фильм "Александр Солженицын. Раскаяние"

Документальный фильм Сергея Мирошниченко "Александр Солженицын. Раскаяние", "Россия 1", 11 декабря в 00.50

К 100-летию со дня рождения Александра Солженицына на канале "Россия 1" 11 декабря в 00.50 - документальный фильм Сергея Мирошниченко "Александр Солженицын. Раскаяние", в котором Александр Исаевич Солженицын рассказывает о будущем России и мира в XXI веке, о современной литературе. В фильме принимают участие: Евгений Миронов, Александр Сокуров, Жорж Нива и самый главный его близкий друг и жена Наталия Дмитриевна Солженицына.

На "России 1" еще одна документальная лента, посвященная писателю, - работа Алексея Денисова "Фронтовой дневник Александра Солженицына", которую покажут 16 декабря в 00.00. В этой картине представлена фронтовая биография знаменитого русского писателя и лауреата Нобелевской премии. В ней впервые показаны материалы о боевом пути автора "Архипелага ГУЛАГ".

Александр Исаевич Солженицын после настойчивых походов в ростовский военкомат был призван в армию через 4 месяца после начала войны. До этого вердикт военного хирурга был безжалостен - по состоянию здоровья годен только к нестроевой службе. Поэтому после Солженицын был определен ездовым в 74-й гужтранспортный батальон. В марте 42-го года Солженицын вновь обратился к начальству с просьбой направить его на фронт. 14 апреля 1942 года Солженицын стал курсантом 3-го Ленинградского артиллерийского училища. Как специалиста по высшей математике его определили в батарею звуковой разведки. Через полгода Солженицыну было присвоено звание лейтенанта. В декабре 1942 года его уже назначили командиром 2-й звуковой батареи 794-го отдельного армейского разведывательного артиллерийского дивизиона. В это время Александру Солженицыну исполнилось 24 года. Боевое крещение батарея будущего писателя получила летом 1943 года в тяжелых боях под Орлом. На Курской дуге Солженицын получит и свою первую боевую награду - орден Отечественной войны II степени. 23 июня 1944 года началась знаменитая операция "Багратион". Незадолго до этого маршал Рокоссовский подписал приказ о присвоении Солженицыну звания капитана. Успех наступления в непроходимых белорусских лесах был достигнут в том числе благодаря блестящим действиям артиллерийской разведки, и Солженицын был представлен к ордену Красной Звезды. Это была вторая и последняя боевая награда, которую Солженицын получил на фронте. Когда в Восточной Пруссии командование представило Александра Исаевича к третьему ордену - Красного Знамени, органы, уже давно следившие за перепиской Солженицына, дали санкцию на его арест...

В фильме показаны уникальные фотографии боевой работы звукобатареи Солженицына во время Великой Отечественной войны. А также места боев, описанных Солженицыным в его военных повестях и рассказах.

На канале "Россия К" - юбилейный вечер в МХТ им. А.П. Чехова "Ваш А. Солженицын". Эфир - 16 декабря, в 20.10. В основу постановки легли личные письма и тексты писателя от того момента, когда он вышел из лагеря, находился в ссылке, и до присуждения ему Нобелевской премии.