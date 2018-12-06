Россия, Южная и Северная Кореи обсудят соединение железных дорог

Россия, Южная и Северная Кореи проведут консультации по вопросу о соединении железных дорог. Встреча состоится во Владивостоке или северокорейском Раджине во второй половине декабря после завершения южанами инспекции железнодорожного полотна КНДР. Об этом "Российской газете" на условиях анонимности сообщил источник, хорошо осведомленный о ситуации в этой сфере.

Напомним, что с 30 ноября группа южнокорейских специалистов вместе с северокорейскими коллегами проводит изучение состояния железнодорожного полотна КНДР. Сегодня из КНДР вернулись южане, которые обследовали западную ветку, идущую от межкорейской границы через Кэсон, Пхеньян до города Синыйджу, расположенного на границе с Китаем.

Ожидается, что 8 декабря южане заедут в КНДР вновь, начав исследовать уже второе главное (восточное) направление железных дорог Северной Кореи. Они проедут вдоль всего побережья от станции Анбен через город Вонсан, Раджин и до станции Туманган, которая находится уже на границе Северной Кореи с Россией. В ходе этих поездок южнокорейские эксперты намерены получить информацию о состоянии железнодорожного полотна Севера, чтобы понять, какие работы необходимо провести для модернизации путей.

Как стало известно "Российской газете", Юг и Север намерены как минимум продолжать прорабатывать вопрос о создании единой железнодорожной транспортной магистрали, которая пройдет через весь Корейский полуостров и затем присоединится к российским путям, что в перспективе позволит создать единую трассу из Пусана до Западной Европы. Как сказал на условиях анонимности источник, хорошо осведомленный о ситуации в этой отрасли, после окончания проверки южанами дорог КНДР пройдут трехсторонние консультации с участием представителей РФ, КНДР и Республики Корея.

"Эта встреча состоится после завершения южнокорейцами своей инспекции. Эксперты России, Южной и Северной Корей соберутся и обсудят, что делать дальше по части соединения железных дорог наших трех стран", - пояснил собеседник. Он добавил, что технические и организационные детали пока согласовываются. "Точную дату не могу сказать, но раз инспекция закончится 18 декабря, то встреча пройдет не ранее этой даты. Нет определенности по месту, но это, скорее всего, будет либо северокорейский город Раджин, либо наш Владивосток", - сказал источник.

Отметим, что Россия и КНДР в настоящий момент реализуют совместный логистический проект "Хасан - Раджин". Ветка от Раджина до границы с Россией протяженностью 54 км модернизирована и эксплуатируется СП "РасонКонТранс", реализующей этот проект. Южная Корея неоднократно рассматривала вопрос о присоединении к проекту, но этому помешало ухудшение политической ситуации на Корейском полуострове. Не исключено, что на ближайших консультациях вновь будет поднят вопрос об участии Сеула в российско-северокорейском проекте.