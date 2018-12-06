Ответные санкции России в отношении украинских политиков и бизнеса, которые попали в соответствующий список лиц, наносящих ущерб нашей стране, очень чувствителен для этих лиц, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. При этом их, как он выразился, потуги не смогли уничтожить экономические связи между Россией и Украиной.

Россия остается важнейшим торговым партнером Украины, констатировал глава правительства в прямом эфире программы "Разговор с Дмитрием Медведевым".

"Несмотря на все потуги украинских властей каким-то образом ограничить развитие экономических связей с нашей страной, сделать это непросто", - подчеркнул он.

Медведеву, по его словам, рассказывали украинские знакомые, что за годы процесса ассоциации с Евросоюзом объем торговли там практически не изменился.

Безусловно, взаимные санкции Москвы и Киева снизили показатели экономического взаимодействия. "Мы не заинтересованы в том, чтобы это противостояние было бесконечным, - заявил премьер, - но если их ограничения будут сохраняться, мы свои, естественно, сохраним. А то, что это чувствительно для целого ряда представителей украинского бизнеса и политиков, которые иногда даже продолжают хранить деньги на российских счетах, это мы знаем точно".