Российские одиночницы будут главным украшением финала Гран-при в Канаде

Чемпионку Пхенчхана в женском одиночном катании Алину Загитову считают фавориткой канадского финала Гран-при, который стартовал сегодня рано утром по московскому времени,не только благодаря олимпийскому "золоту".

В новом сезоне Алина выиграла два этапа Гран-при - в Хельсинки и в Москве. Но в Ванкувере ей снова придется доказывать, что она лучшая именно здесь и сейчас. Пусть на первых турнирах не все прокаты получились идеальными и с основной конкуренткой японкой Рикой Кихирой, владеющей тройными акселями, Загитова еще не встречалась на одном льду. Однако при безошибочном катании соперничать с россиянкой будет непросто.

И хотя главное противостояние финала Гран-при анонсируют именно так - Загитова против Кихиры - не стоит забывать об остальных фигуристках из шестерки сильнейших. В арсенале чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой также есть аксель в три с половиной оборота. Кроме того, Лиза и ее тренер Алексей Мишин специально к старту в Ванкувере усложнили произвольную программу. Софья Самодурова проводит дебютный сезон на взрослом уровне, но может удивить. Еще двух техничных японок Каори Сакомото и особенно Сатоко Мияхару стоит опасаться больше, чем в прошлых сезонах, когда преимущество российской школы было более очевидным.

Одновременно в Канаде пройдет и юниорский финал Гран-при. Это тот самый случай, когда за выступлениями 14-летних юниорок захочется понаблюдать не только специалистам, но и обычным зрителям. Александра Трусова и Анна Щербакова устроят битву четверных. Напомним, что Александра уже успела восхитить публику четверным сальховом, затем первой в истории скрутила четверной тулуп, сделала два четверных прыжка в одной программе, а потом выполнила четверной лутц - самый сложный для фигуристов прыжок. Щербакова ответила, показав сразу два четверных лутца в одной программе. Женского элегантного катания от прыгучих юниорок не ждите. Но с точки зрения техники это выдающиеся прокаты. Даже мужчины не исполняют каскад "четверной лутц -тройной риттбергер", к которому уже подбирается Трусова.

Кстати, во взрослом финале среди участников будет американский одиночник Нэтан Чен, который, если бы не новые правила, действовал по принципу "чем больше четверных, тем лучше". Чемпионат мира в Милане Чен выиграл, сделав шесть четверных прыжков в произвольной программе. В Ванкувере в отсутствие двукратного олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю, который получил серьезную травму на этапе в Москве, "золото" разыграют Чен и еще один фигурист из Японии Шома Уно. Россиянин Сергей Воронов при лучших раскладах может поспорить за "бронзу".

В парных дисциплинах для наших фигуристов борьба пойдет не только за победу на Гран-при, но и за лидерство внутри сборной. Хотя чемпионат страны, где пройдет отбор на главные старты сезона, состоится только в конце декабря в Саранске, распределение первых-вторых номеров начнется уже в Ванкувере. Евгения Тарасова - Владимир Морозов и Наталья Забияко - Александр Энберт сказали, что готовы к такому соперничеству. Их зарубежные конкуренты с претензией на "золото" - Ванесса Джеймс и Морган Сипре из Франции.

В танцах на льду не выступят безоговорочные лидеры, утонченные французы Габриэлла Пападакис - Гийом Сизерон. Для наших дуэтов - это великолепный шанс занять освободившееся место и продвинуться в "очереди", которая существует в этой дисциплине. Им попробуют воспользоваться Александра Степанова - Иван Букин и Виктория Синицына - Никита Кацалапов, а также Тиффани Загорски - Джонатан Гурейро.

Испытанием финал Гран-при станет не только для российских участников, но и для российских зрителей. Из-за разницы во времени прямые трансляции будут идти поздней ночью или ранним утром. Но за наших фигуристов стоит поболеть. Тем более что комментировать соревнования на "Матч ТВ" будут призер чемпионатов мира и Европы Елена Радионова и олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва.

Где будем смотреть

8 декабря, суббота,

Первый

06.10 Танцы на льду. Ритм-танец.

"Матч ТВ"

08.30 Мужчины. Произвольная программа

"Матч! Арена"

07.20 Пары. Короткая программа.

9 декабря, воскресенье,

Первый

01.00 Женщины. Произвольная программа.

"Матч ТВ"

02.10 Юниорки. Произвольная программа.

"Матч! Арена"

00.55. Женщины Произвольная программа.

06.00. Танцы. Произвольный танец.

07.20. Пары. Произвольная программа.