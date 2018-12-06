Российские спасатели почтили память русской санитарной миссии в Сербии

Сотрудники Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ), дислоцирующегося в городе Ниш, вносят весомый вклад в укрепление братских отношений между нашими народами. Особое внимание представители Центра уделяют сохранению и поддержанию общего исторического наследия в Сербии. Об этом сегодня корреспонденту "Российской газеты" рассказали в руководстве РСГЦ.

Так, российские спасатели приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню военных ветеранов Сербии, которые 4 декабря проводились на территории военного госпиталя в городе Ниш. В этот день уже традиционно вспоминают умерших в годы Первой мировой войны от ран и болезней военнослужащих сербской армии, а также отдают дань памяти участникам Русской санитарной миссии, работавшим в госпитале в 1914-1915 годах. Директор РСГЦ Виктор Гулевич и спасатель Олег Ганиев возложили венки к памятнику героям и мемориальной доске, посвященной русским медикам.

"В период боев летне-осенней кампании 1914 года на триста раненых в сербской армии приходился один врач, - рассказали в РСГЦ. - Россия, оказывая помощь братскому славянскому народу, сформировала медицинские отряды, включающие хирургические и эпидемиологические отделения со всем необходимым оборудованием, и направила их в Сербию. Здесь в ноябре 1914 года происходило быстрое развитие эпидемий брюшного и сыпного тифа и оспы, сопровождавшееся большой смертностью. Отряд, который возглавляла княгиня Трубецкая, прибыл в город Ниш в январе 1915 года. Он состоял из хирургического и инфекционного отделений. Он был развернут здесь в 11-й больнице, переполненной больными и ранеными. За семь месяцев работы русского персонала было принято более 15 тысяч больных. А 8 февраля 1915 года правительство Сербии утвердило план по улучшению санитарного состояния Ниша и передало город и его окрестности под полный медицинский надзор русских медиков, благодаря чему эпидемия тифа к концу апреля значительно ослабела. Деятельность русских санитарных миссий в Сербии была остановлена возобновлением боевых действий в октябре 1915 года, когда они были вынуждены отступать вместе с сербской армией".

Самоотверженная работа русских врачей и сестер милосердия была увековечена памятной доской на здании Сербского общества врачей в Белграде. "По инициативе руководства РСГЦ на одном из зданий Военной больницы в Нише в 2015 году также была установлены мемориальная доска - знак дружбы сербского и русского народов", - отмечают спасатели.

Между тем в июне этого года в Сербии был установлен памятник русской медсестре Дарье Александровне Коробкиной, которая погибла здесь 2 октября 1914 года, оказывая помощь раненым сербам. Монумент располагается в западной части данной балканской страны на горе Гучево недалеко от мемориала, посвященного героям, погибшим в сражении на Дрине в ходе Первой мировой войны.

По данным историков, Дарья погибла в ходе самых тяжелых и кровопролитных для сербской армии сражений Первой мировой войны - битвы на Дрине, продлившейся с 8 сентября до начала ноября 1914 года. Тогда часть военных действий проходила на горе Гучево. 2 октября 1914 года русская медсестра оказывала первую помощь пострадавшему от огня неприятеля солдату, когда в нее попал снаряд австрийской гаубицы с расстояния примерно 50 метров. Похоронили ее в братской могиле недалеко от Гучево. А уже в 1929 году сербские ветераны на свои деньги поставили там памятник. На нем и по сей день высечены, прошедшие испытание болью и кровью, слова: "Слава тому, кто родился и до конца жизни исполнял свое предназначение".

Напомним, что 25 апреля 2012 года в сербском городе Ниш представители России и Сербии подписали Соглашение о создании Российско-сербского гуманитарного центра - уникальной структуры, предназначенной исключительно для гуманитарной деятельности - помощи, спасению и организации взаимодействия в борьбе с вызовами и угрозами. Работу Центра, а соответственно и вклад в нее каждого из служащих РСГЦ уже высоко оценили президенты России и Сербии. Свою выучку российские спасатели продемонстрировали в мае 2014 года в ходе ликвидации последствий наводнения в Сербии. Тогда, рискуя собственной жизнью, они спасли 2262 человека, 604 из которых - дети. В РСГЦ информируют, что за годы работы Центр привлекался к проведению гуманитарных операций в Сербии, Албании, Боснии и Герцеговине и Словении. Российско-сербским отрядом гуманитарного разминирования (проекты "Парачин" и "Чуприя") очищено более 4,2 миллиона квадратных метров территорий, обнаружено и уничтожено свыше 13 тысяч различных боеприпасов.

Осуществляются мероприятия по обучению и подготовке специалистов, привлекая для этого возможности высших учебных заведений МЧС России, в первую очередь Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы. Как отмечают в МЧС России, "в будущем Центр видится полноценной международной структурой, обеспечивающей оказание содействия и помощи по чрезвычайному гуманитарному реагированию всем заинтересованным государствам Балканского региона"."Центр открыт для присоединения к нему любого государства или организации, которые солидарны с его целями и задачами", - подчеркивают спасатели, добавляя, что РСГЦ уже осуществляет деятельность на международной арене - стал аффилированным членом Международной организации гражданской обороны (МОГО), развивает практическое сотрудничество с чрезвычайными службами соседних государств: Македонии, Боснии и Герцеговины, Венгрии.