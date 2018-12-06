Российские спасатели почтили память русской санитарной миссии в Сербии

Новости

Порошенко высмеяли в соцсети за пост с "котиком" 20:03
К 2024 году заработает единая госсистема маркировки товаров 20:01
Регистрация мобильного телефона будет стоить 100 рублей 20:01
В центре Великого Новгорода раскопали древнюю улицу 20:00
Лавров на полях СМИД ОБСЕ обсудил с коллегами ряд актуальных проблем 19:52
Черчесов получил премию "Человек года" 19:52
В Перми выставили на продажу автомобиль из сериала "Реальные пацаны" 19:35
Никита Михалков призвал прекратить кормить Голливуд 19:32
В Петербурге мужчину арестовали за обман пенсионеров 19:27
Путин поздравил "КамАЗ-мастер" с юбилеем 19:16
Путин назвал конкретные меры для облегчения жизни бизнесу 19:05
На форуме в Давосе отменили "Русский дом" 19:00
Биатлонистка Джима выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Поклюке 18:59
Умер режиссер, ветеран ВОВ Борис Сарахатунов 18:59
На свадьбе в Иране мужчина расстрелял гостей, четверо погибли 18:55
Минстрой уточнит критерии аварийного жилья 18:52
Путин поздравит Героев, вручит премии РГО и встретится с Ципрасом 18:52
Один военнослужащий США погиб в ЧП с самолетами у берегов Японии 18:48
Лавров и Могерини обсудили инцидент в Керченском проливе и ДРСМД 18:44
Пограничники Украины получили право стрелять без предупреждения 18:40
Путин придет на съезд "Единой России" 18:40
Лайма Вайкуле не собирается уезжать за границу 18:33
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным через неделю 18:28
В Краснодаре из-за распыления газового баллончика эвакуировали школу 18:28
СМИ сообщили, кто стоит за терактом на юго-востоке Ирана 18:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
06.12.2018 18:19
Рубрика: В мире

Российские спасатели почтили память русской санитарной миссии в Сербии

Текст: Александр Борисов (Ниш, Сербия)
Сотрудники Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ), дислоцирующегося в городе Ниш, вносят весомый вклад в укрепление братских отношений между нашими народами. Особое внимание представители Центра уделяют сохранению и поддержанию общего исторического наследия в Сербии. Об этом сегодня корреспонденту "Российской газеты" рассказали в руководстве РСГЦ.
Фото: РСГЦ Фото: РСГЦ
Фото: РСГЦ

Так, российские спасатели приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню военных ветеранов Сербии, которые 4 декабря проводились на территории военного госпиталя в городе Ниш. В этот день уже традиционно вспоминают умерших в годы Первой мировой войны от ран и болезней военнослужащих сербской армии, а также отдают дань памяти участникам Русской санитарной миссии, работавшим в госпитале в 1914-1915 годах. Директор РСГЦ Виктор Гулевич и спасатель Олег Ганиев возложили венки к памятнику героям и мемориальной доске, посвященной русским медикам.

Фото: Depositphotos.com
РСГЦ расширяет сотрудничество с Боснией и Македонией

"В период боев летне-осенней кампании 1914 года на триста раненых в сербской армии приходился один врач, - рассказали в РСГЦ. - Россия, оказывая помощь братскому славянскому народу, сформировала медицинские отряды, включающие хирургические и эпидемиологические отделения со всем необходимым оборудованием, и направила их в Сербию. Здесь в ноябре 1914 года происходило быстрое развитие эпидемий брюшного и сыпного тифа и оспы, сопровождавшееся большой смертностью. Отряд, который возглавляла княгиня Трубецкая, прибыл в город Ниш в январе 1915 года. Он состоял из хирургического и инфекционного отделений. Он был развернут здесь в 11-й больнице, переполненной больными и ранеными. За семь месяцев работы русского персонала было принято более 15 тысяч больных. А 8 февраля 1915 года правительство Сербии утвердило план по улучшению санитарного состояния Ниша и передало город и его окрестности под полный медицинский надзор русских медиков, благодаря чему эпидемия тифа к концу апреля значительно ослабела. Деятельность русских санитарных миссий в Сербии была остановлена возобновлением боевых действий в октябре 1915 года, когда они были вынуждены отступать вместе с сербской армией".

Самоотверженная работа русских врачей и сестер милосердия была увековечена памятной доской на здании Сербского общества врачей в Белграде. "По инициативе руководства РСГЦ на одном из зданий Военной больницы в Нише в 2015 году также была установлены мемориальная доска - знак дружбы сербского и русского народов", - отмечают спасатели.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург и Республика Сербская укрепляют сотрудничество

Между тем в июне этого года в Сербии был установлен памятник русской медсестре Дарье Александровне Коробкиной, которая погибла здесь 2 октября 1914 года, оказывая помощь раненым сербам. Монумент располагается в западной части данной балканской страны на горе Гучево недалеко от мемориала, посвященного героям, погибшим в сражении на Дрине в ходе Первой мировой войны.

По данным историков, Дарья погибла в ходе самых тяжелых и кровопролитных для сербской армии сражений Первой мировой войны - битвы на Дрине, продлившейся с 8 сентября до начала ноября 1914 года. Тогда часть военных действий проходила на горе Гучево. 2 октября 1914 года русская медсестра оказывала первую помощь пострадавшему от огня неприятеля солдату, когда в нее попал снаряд австрийской гаубицы с расстояния примерно 50 метров. Похоронили ее в братской могиле недалеко от Гучево. А уже в 1929 году сербские ветераны на свои деньги поставили там памятник. На нем и по сей день высечены, прошедшие испытание болью и кровью, слова: "Слава тому, кто родился и до конца жизни исполнял свое предназначение".

Напомним, что 25 апреля 2012 года в сербском городе Ниш представители России и Сербии подписали Соглашение о создании Российско-сербского гуманитарного центра - уникальной структуры, предназначенной исключительно для гуманитарной деятельности - помощи, спасению и организации взаимодействия в борьбе с вызовами и угрозами. Работу Центра, а соответственно и вклад в нее каждого из служащих РСГЦ уже высоко оценили президенты России и Сербии. Свою выучку российские спасатели продемонстрировали в мае 2014 года в ходе ликвидации последствий наводнения в Сербии. Тогда, рискуя собственной жизнью, они спасли 2262 человека, 604 из которых - дети. В РСГЦ информируют, что за годы работы Центр привлекался к проведению гуманитарных операций в Сербии, Албании, Боснии и Герцеговине и Словении. Российско-сербским отрядом гуманитарного разминирования (проекты "Парачин" и "Чуприя") очищено более 4,2 миллиона квадратных метров территорий, обнаружено и уничтожено свыше 13 тысяч различных боеприпасов.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
МИД РФ: Косово начало торговую войну, введя пошлины на товары из Сербии

Осуществляются мероприятия по обучению и подготовке специалистов, привлекая для этого возможности высших учебных заведений МЧС России, в первую очередь Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы. Как отмечают в МЧС России, "в будущем Центр видится полноценной международной структурой, обеспечивающей оказание содействия и помощи по чрезвычайному гуманитарному реагированию всем заинтересованным государствам Балканского региона"."Центр открыт для присоединения к нему любого государства или организации, которые солидарны с его целями и задачами", - подчеркивают спасатели, добавляя, что РСГЦ уже осуществляет деятельность на международной арене - стал аффилированным членом Международной организации гражданской обороны (МОГО), развивает практическое сотрудничество с чрезвычайными службами соседних государств: Македонии, Боснии и Герцеговины, Венгрии.

В мире Европа Сербия Общество История Первая мировая война
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили цены на газ
В Минобороны России оценили проход эсминца США
Нефть просела на 5 процентов и утянула за собой рубль
КС признал законным установление границы между Чечней и Ингушетией
ЦБ аннулировал лицензии двух банков