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Samsung выдала профессиональное фото за снимок с камеры смартфона

06.12.2018,  
10:51
Текст:  Владимир Болотин
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Компанию Samsung поймали на "липовой" фотографии с фотостока, которую выдали за снимок со смартфона.

Как сообщает издание The Verge, девушка-фотограф Дунья Джуджик разместила и успешно продала свою работу через фотосток EyeEm. Снимок с портретом девушки был сделан на зеркальную камеру.

Через некоторое время эта фотография была случайно замечена ею на малайзийском сайте корпорации Samsung. Снимок рекламировал возможности портретной съемки смартфона Galaxy A8 Star.

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Надо отдать должное Samsung, фоторедакторы отработали снимок и добавили немного деталей. Но автор фотографии отметила, что качество обработки все же оказалось низкого качества. Других претензий у Джуджик нет, поскольку фото было куплено по всем правилам.

Это уже не первый случай, когда производители смартфонов выдают профессиональные снимки за фото, сделанные на камеру мобильного устройства. Так, недавно компания Huawei попалась на поддельном селфи.

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