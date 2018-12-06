Сенаторы внесли в Думу законопроект о повышении возраста продажи оружия

"Законопроектом устанавливается, что граждане Российской Федерации наделяются правом на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия по достижении возраста 21 года", - говорится в пояснительной записке.

Эту норму предлагается не распространять на ряд категорий граждан. Это военнослужащие, в том числе - демобилизованные, охотники-промысловики, "осуществляющие охоту в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и добычи охотничьих ресурсов, необходимых для удовлетворения личного потребления, проживающие в удаленных районах Севера, Сибири и Дальнего Востока". Раньше 21 года оружие смогут приобретать спортсмены, которым стрелковая подготовка нужна для соревнований.

"Устанавливается, что предлагаемые возрастные нормы не распространяются на граждан РФ, ранее оформивших лицензии на приобретение и владение соответствующими видами оружия", - говорится в документе.

В законопроекте также прописано, что совершеннолетние россияне смогут приобретать холодное клинковое оружие, которое является элементом народного костюма или казачьей формы.

Региональным парламентам дается право снижать возраст продажи охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, но не ниже 18 лет.

Авторы считают, что принятие закона будет способствовать повышению ответственного отношения владельцев гражданского оружия к его хранению и применению, профилактике правонарушений, сопряженных с применением гражданского оружия, "в том числе тяжких преступлений, таких как происшедшее 17 октября 2018 года в городе Керчи, в результате которого погибли 20 человек и более 50 получили ранения".