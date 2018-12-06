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06.12.2018 19:06
Рубрика: Власть

Шойгу: Россия продолжит использовать аэродромы и порты Венесуэлы

Текст: Юрий Гаврилов
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу встретился в Москве с коллегой из Венесуэлы Владимиром Падрино Лопесом.

- Наше сотрудничество идет довольно неплохо. Осуществляется регулярный обмен специалистами, делегациями. Идет неплохая работа в сфере образования, в сфере предоставления возможности и нашей авиации, и нашему флоту совершать посадки и обслуживаться на аэродромах и в портах Венесуэлы. Думаю, что мы эту практику продолжим. Тем более что она на пользу и Венесуэле, и России, - сказал на переговорах глава военного ведомства РФ.

По его мнению, во время таких "командировок" наши военнослужащие получают возможность "обрести важный для авиации опыт дальних перелетов, и, конечно, поддерживать в хорошем боевом состоянии технику".

Фото: Пресс-служба Министерства обороны РФ/ ТАСС
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Шойгу и Лопесу обсудили вопросы военно-технического сотрудничества двух стран, поговорили о ситуации в Венесуэле в целом.  Наш министр напомнил, что эта встреча была организована по итогам состоявшихся накануне переговоров лидеров двух стран Владимира Путина и Николаса Мадуро. Шойгу не скрывал, что рад встрече с коллегой, тем более, что такие прямые контакты становятся все более регулярными.

Хотя Венесуэлу не назовешь главным торговым партнером нашей страны, и оборонные контакты Москвы и Каракас только набирают обороты, польза от такого взаимодействия несомненна. С 2001 года, когда в российской столице было подписано межправительственное  соглашение о военно-техническом сотрудничестве России и Венесуэлы, количество заключенных взаимовыгодных контрактов постоянно растет. Так, в 2005-м по заказу Каракаса были организованы поставки в страну российских автоматов Калашникова АК-103. На вооружение армии Венесуэлы также поступили наши военные вертолеты марки Ми, зенитно-ракетные комплексы "Тор-М1", истребители марки Су, другое вооружение и военная техника.

В 2006 году был подписан и к 2013 году реализован контракт на строительство в Венесуэле центра по обслуживанию и ремонту российских вертолетов, а также завода по производству автоматов Калашникова и боеприпасов к ним. Это предприятие вступит в строй до конца будущего года.

Стоит вспомнить, что в нынешнем апреле Владимир Падрино Лопес участвовал в работе 7-й Московской конференции по международной безопасности (MCIS-2018). На ее полях состоялась встреча венесуэльского министра с Сергеем Шойгу. А в июле командированные Каракасом в Россию солдаты и офицеры стали участниками Международных армейских игра "АрМИ-2018".

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Россия и Латинская Америка
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