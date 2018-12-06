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Смартфон "Яндекс.Телефон" поступил в продажу в России. Цена

06.12.2018,  
18:01
Текст:  Антон Благовещенский

В четверг, 6 декабря, смартфон "Яндекс.Телефон", представленный накануне, поступил в продажу в магазине "Яндекса" в Москве. 7 декабря новинку можно будет в торговых сетях "Билайн", "М.Видео" и "Эльдорадо" в крупных городах России.

Стоимость устройства, как было объявлено в ходе презентации, составит 17990 рублей. Этот ценник несколько выше для смартфона с подобными характеристиками, поэтому "Яндекс" предлагает вместе со смартфоном полугодовую подписку на сервис "Яндекс.Плюс", а также другие бонусы - на общую сумму до 3000 рублей.

Смартфон оборудован экраном 5,65 дюйма, снабжен двойной основной камерой, разъемом для наушников, модулем NFC, сканером отпечатка пальца, 4/64 Гб памяти, слотом для двух SIM-карт и аккумулятором на 3050 мАч.

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Одной из главных особенностей "Яндекс.Смартфона" стал глубоко интегрированный в систему голосовой ассистент Алиса. Его можно вызвать не только из фирменного приложения, но и с главного экрана и любой другой открытой программы.

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