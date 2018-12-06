СМИ сообщили, кто стоит за терактом на юго-востоке Ирана

Экстремистская группировка "Ансар аль-Фуркан" взяла на себя ответственность за теракт в городе Чабахар в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на осведомленный источник.

Теракт в Чабахаре произошел рано утром, когда террорист на заминированном грузовике попытался заехать на территорию местного штаба Сил охраны правопорядка Ирана. Машину на въезде остановили для проверки документов, и в этот момент смертник произвел самоподрыв. В результате взрыва, по последним официальным данным, погибли два полицейских, около 40 человек получили ранения.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф осудил нападение и пообещал, что ответственные за его совершение понесут жестокое наказание. Группировка "Ансар аль-Фуркан", признанная в Иране террористической, состоит в основном из белуджей-суннитов и действует в районе ирано-пакистанской границы. Она была создана в декабре 2013 года и имеет связи с рядом международных террористических организаций.

В конце 2017 года "Ансар аль-Фуркан" взяла ответственность за подрыв нефтепровода в иранской южной провинции Хузестан.