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06.12.2018 22:19
Рубрика: Спорт

"Джокеры" биты

"Спартак" уверенно обыграл в Мытищах "Йокерит"
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск №7739 (276)
В Континентальной хоккейной лиге прошли очередные матчи регулярного сезона. Любопытная встреча состоялась в Мытищах, где сошлись команды, претендующие на высокие места в Западной конференции.
Игроки "Спартака" впервые смогли победить финский "Йокерит" на своей площадке. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС Игроки "Спартака" впервые смогли победить финский "Йокерит" на своей площадке. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Игроки "Спартака" впервые смогли победить финский "Йокерит" на своей площадке. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Московский "Спартак" два домашних матча был вынужден провести не на привычной арене в Парке легенд, а за пределами МКАД. В качестве альтернативной площадки выбрали Мытищи, где еще свежи воспоминания о большом хоккее в исполнении "Атланта". Временный переезд не слишком ударил по посещаемости, с которой у "красно-белых" проблем нет. На игру с рижским "Динамо" 7-тысячный дворец заполнился на три четверти, а поединок с финским "Йокеритом" собрал почти аншлаг.

Фото: РИА Новости
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Интерес публики объясним - "джокеры" входят в четверку лучших команд Запада, а "Спартак" идет в таблице пятым. Так что потенциально эти команды могут составить пару плей-офф в первом раунде. И "красно-белым" было очень важно прежде всего психологически отыграть этот матч хорошо, ранее "Спартак" лишь однажды смог обыграть "джокеров", причем в гостях.

- Если так продолжать, можно и не уезжать. Атмосфера замечательная - гостеприимный дворец, прекрасные болельщики, им нужно отдать должное, ведь они добирались на матч через такие пробки! Их поддержка очень нам помогла, - прокомментировал итоги пребывания спартаковцев в Мытищах тренер команды Игорь Уланов.

Повод прийти на пресс-конференцию в хорошем настроении у него был достойный. По итогам двух периодов на табло был равный счет 1:1, а в третьем отрезке "Спартак" забросил оппонентам четыре безответные шайбы. В итоге 5:1 в пользу "красно-белых". Главным героем матча стал Александр Хохлачев, у которого дубль и результативная передача.

- В третьем периоде у нас была просто катастрофическая игра, - признал рулевой гостей Лаури Марьямяки.

Результаты других матчей игрового дня: "Сибирь" - "Металлург" - 1:0 (Б), "Локомотив" - "Амур" - 3:0, "Динамо" М - "Куньлунь" - 4:3, "Сочи" - "Динамо" Р - 3:2 (Б), "Слован" - "Салават Юлаев" - 2:5.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Спартак" Чемпионат КХЛ 2018/2019
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